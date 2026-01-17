Orbán Viktor saját Facebook-oldalán indította a napot azzal, hogy mennek Miskolcra. „Brüsszelben ugyanis most is számolnak. Nem azt, hogyan lesz béke, hanem azt, hogyan fogják finanszírozni a háborút és Ukrajnát - ameddig csak kell” – áll a bejegyzésben. A kormányfő szerint Európa fővárosaiban azt tervezik, hány katonát küldenek majd Ukrajnába – „békefenntartónak”. Németországban pedig már azt is tudják, honnan lesz katona - újraindították a sorkatonaságot – tette hozzá.
A miniszterelnök háborúellenes országjárása tavaly ősszel kezdődött, azóta a DPK eddig öt háborúellenes gyűlést tartott.
A 11 órától kezdődő rendezvényen, úgy mint eddig, Orbán Viktor is beszél.
Orbán Viktor: Amíg beetetik a nyugatiakat, mi petíciózunkOrbán Viktor az idén először látogatott el a Kossuth Rádióba, hogy interjút adjon. Beszélt arról, hogy nem lesz gázhiány, a tartalékokhoz hozzá sem kell nyúlni, és arról is, hogy mekkora viták vannak Brüsszelben az Ukrajan miatt felveendő hitellel kapcsolatban. Erről itt olvashatnak >>>
