Már idén elindulhat Budapesten az önvezető taxik kísérleti tesztje - közölte Palkovics László. A mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos az Inforádiónak elmondta: az önvezető technológiák terén konkrét hazai lépések körvonalazódnak.

A Zalazone járműipari tesztpálya megvásárolja az izraeli Mobileye felhőalapú megoldását, és két, négyes szintű autonóm funkciókkal rendelkező járművet állít forgalomba. A tervek szerint ezek a Főtaxi és partnere, az Uber flottájába integrálódnak, és valós városi környezetben tesztelik majd őket - mondta a kormánybiztos az Index összefoglalója szerint.

Szászi István, a Bosch magyarországi vezetőjének véleményét idézve Palkovics László elmondta: az önvezetés technológiai feltételei gyakorlatilag már adottak. A széles körű elterjedést ma elsősorban a jogi felelősség pontos szabályozásának hiánya, valamint a fenntartható üzleti modellek kidolgozása hátráltatja. Rámutatott arra is, hogy a közúti balesetek mintegy kilencven százalékát emberi mulasztás okozza, ezért az autonóm közlekedési rendszerek jelentősen növelhetik a közlekedésbiztonságot.