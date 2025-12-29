December 31-ig használhatók fel a 2025-ben kiosztott nyugdíjas élelmiszerutalványok – hívta fel a figyelmet a Trademagazin.

Az év végén lejáró kuponokat ezt követően sem levásárolni, sem készpénzre váltani nem lehet, az addig fel nem használt összeg végleg elveszik.

Az idei évben mintegy 2,6 millió nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapott összesen 30 ezer forint értékű élelmiszerutalvány-csomagot, amely tíz különböző címletből állt. A tapasztalatok szerint a jogosultak többsége már felhasználta a támogatást, ugyanakkor továbbra is lehetnek olyan érintettek, akiknél az utalványok egy része még megmaradt.

Az élelmiszer-utalványok kizárólag hideg élelmiszerek vásárlására használhatók fel. Nem költhetők készételekre, alkoholra, dohánytermékekre és sóra, valamint a címletek nem válthatók készpénzre.

Miközben a nyugdíjasok számára december 31. a végső határidő, a kereskedők hosszabb időt kapnak az adminisztratív elszámolásra. Az elfogadott utalványokat a bankoknál 2026. február 28-ig lehet beváltani, így az év végi forgalom pénzügyi hatásai 2026 elején is megjelenhetnek.

A tapasztalatok alapján az utalványok lejárata rövid távon érezhetően élénkíti az alapvető élelmiszerek forgalmát, különösen a diszkont- és szupermarketekben, ahol a nyugdíjas vásárlók aránya hagyományosan magas. Az év végi időszak ezért a kereskedők számára nemcsak logisztikai, hanem elszámolási szempontból is fokozott figyelmet igényel.