A munkahelyi hierarchia pszichés hatásai sokszor rejtve maradnak, pedig hosszú távon komoly következményekkel járhatnak. Az alárendeltség érzése, a döntési jogok hiánya és a kiszámíthatatlan vezetői viselkedés fokozhatja a szorongást, csökkentheti az önértékelést, és növeli a kiégés kockázatát - írta a Weborvos.

Tartósan alárendelt helyzetben dolgozni önmagában nem kóros, de amikor az alkalmazottaknak kevés beleszólásuk van a munkafolyamatokba, ha a visszajelzések rendszertelenek, vagy ha az elvárások következetlenek, a hierarchia súlyos érzelmi terhet róhat rájuk. Az állandó alkalmazkodás és a kontroll hiánya fokozza a bizonytalanságérzetet, a szorongást, és hosszú távon kimerüléshez vezethet.

A kutatások szerint nem a hierarchia léte, hanem annak vezetői kezelése hat legerősebben a munkavállalók mentális állapotára

- derül ki az összeállításból.

A mentális egészség szempontjából az válik problémává, ha az alá- és fölérendeltség merev, kommunikáció nélküli, vagy ha az egyén tartósan láthatatlannak érzi magát a rendszerben. Ilyenkor a munkahely nemcsak feladatforrássá, hanem állandó érzelmi megterheléssé válik.

A következetesen kommunikáló, világos elvárásokat megfogalmazó és visszajelzést adó vezetés növeli a pszichológiai biztonságot, csökkenti a stresszt és a kiégés kockázatát, még magas munkaterhelés mellett is. Ezzel szemben a kontrolláló, érzelmileg elérhetetlen vagy kiszámíthatatlan vezetői stílus önmagában is jelentős stresszforrássá válhat.

Nem minden munkahelyi hierarchia változtatható meg, de az egyéni mozgástér felismerése csökkentheti a pszichés terhelést.