Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

Magyarországon főként az általános iskolákban terjed a mobilmentesség. A telefonhasználat korlátozását azért vezetik be egyre több közoktatási intézményben, mert a pedagógusok tapasztalata szerint

AZ OKOSESZKÖZÖK KORLÁTLAN HASZNÁLATA KÁROS HATÁSSAL VAN A GYEREKEK MENTÁLIS EGÉSZSÉGÉRE ÉS KÖZÖSSÉGI ÉLETÉRE.

Az Economx-nak egy erzsébetvárosi általános iskola igazgatóhelyettese mondta el, hogy immár második éve érvényes házirendjük szerint a gyerekeknek az első tanítási óra előtt ki kell kapcsolniuk a készüléket, amelyet

az alsó tagozatosok le is adnak az osztályfőnöknek, aki egy zárható szekrényben tárolja a napközi végéig.

A felsősök maguknál tarthatják a mobilt, de csak a táskájukban, és az eszközt viszont nem vehetik elő a szünetekben és az ebédlőben sem.

Az a diák, aki óra közben telefonnyomkodással zavarja az oktatást, osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül, ha viszont egy dolgozatnál kerül elő a mobil, az automatikusan egyes osztályzatot jelent

– sorolta az igazgatóhelyettes.

Mint mondta, a szabályozásra azért van szükség, mert korábban egyre többször tapasztalták, hogy számos előny mellett a mobilozási szokások megosztják a fiatalokat, feszültséget szülnek tanár és diák, illetve diák és diák között, ráadásul a lopásos esetek száma is nőtt. Tapasztalataik szerint a kedvezőtlen változások a Covid-járvány idején bevezetett online oktatás utáni visszatéréssel erősödtek fel.

Klikkesedés a mobilmárkák mentén

A készülékek státuszszimbólumok is, és amikor a drágább, márkásabb mobilok tulajdonosai klikkesedni kezdtek, már-már lenézték, kiközösítették a kevésbé tehetős társaikat, lépnünk kellett - magyarázta a pedagógus. Továbbá az is jellemző volt, hogy a szünetekben a beszélgetés, a közös játék és a mozgás helyett a kijelzőt bámulták a tanulók.

Azt azonban manapság nem lehet elkerülni, hogy a gyerekek mobilt vigyenek magukkal az iskolába, hiszen sok szülő csak így engedi el őket biztonsággal otthonról.

A szabályokat próbáltuk közösen kialakítani, de egy ponton túl falakba ütköztünk, ezért kénytelenek voltunk intézményi hatáskörben, szigorúan fellépni

– jegyezte meg informátorunk.

Áldott mobilmentesség

Amióta nem engedik napközben a mobilozást, számos előnyét érzékelik az intézkedésnek. Például a diákok nyitottabbak, kreatívabbak lettek, és a szünetekben többek kezében lehet könyvet látni, ami kétségkívül áldásos következmény.

A pedagógus úgy véli, hogy

MÍG TÍZ-TIZENÖT ÉVVEL EZELŐTT A MOBILTELEFON A SZEMÉLYES EMBERI KAPCSOLATOK KATALIZÁTORA VOLT, ADDIG MÁRA SOK ESETBEN AZOK ELLEN DOLGOZIK:

a látszat ellenére a fiatalokat inkább elszigeteli egymástól, a digitális trendek pedig a kommunikációs képességeikre sincsenek jó hatással.

Függőség és fontosságérzet A pszichológusok is figyelmeztetnek: a folyamatos online kapcsolattartással elkényelmesednek a személyes interakciók, és könnyen mobiltelefonfüggés alakul ki. Az osztalyfonok.hu szakportál felidéz egy húsz évvel ezelőtti, amerikai kutatást, amely már akkor rámutatott: az iskolások úgy élik meg a telefonmentes órákat, hogy az boldogtalanná teszi őket. Egy kísérletben arra kérték a 18 évnél fiatalabbakat, hogy 48 órán keresztül ne használják a mobiljukat, egyúttal értékeljék, milyen szerepet játszik ez a technológia az életükben. A felkért 102 diák közül eleve csak 82 vállalta a tesztet, amit mindössze csak tucatnyian csináltak végig, a kiesési arány 85 százalékra rúgott. A diákok szerint ugyanis a 48 órás megvonás túl kemény volt, mert közben sürgős elintéznivalóik adódtak volna a telefonjukkal, ráadásul a környezetük megorrolt rájuk a kikapcsolt készülék miatt. Arra a kérdésre, hogy miként változott meg az életük, csak három megkérdezett válaszolt úgy, hogy a telefonmentes napjai boldogabban, gazdagabban teltek, míg 70 százalékuk egyáltalán nem értett egyet ezzel.

A mobilmentes iskolai szemlélet országszerte egyre népszerűbb

Sok hasonló intézmény példáját követve decembertől az újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola is bevezette a telefon nélküli működést, ami számos kedvező változást hozott - írta például a Mandiner.

A Veol.hu-nak a Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola jelezte, hogy náluk már közel tíz éve érvényes az a szülők által is támogatott szabály, miszerint az iskola területén a diákok nem használhatnak mobilt. Lengyel Károly, az intézmény igazgatója kifejtette: a telefonhasználat csábításával szembeni küzdelem napi feladatot ró az iskolában a pedagógusokra, ahogy otthon a szülőkre is.

De a középiskolák között is akad már olyan, amelyik mobilmentesként hirdeti magát. Reggel begyűjtik a diákoktól az eszközöket, amit csak a nap végén adnak vissza. A 2. kerületi Addetur Baptista Gimnázium, Technikum és Szakiskola szerint erre a vagyonvédelmi szempontok mellett azért van szükség, hogy a fiatalok túlzott függősége mérséklődjön és javuljanak a szociális készségeik. A tanórák menetébe így be tudnak kapcsolódni, nem „kell” állandóan a virtuális világgal foglalkozniuk.

Európában van ennél nagyobb szigor is

Nem magyar sajátosságról van szó, olyannyira nem, hogy néhány európai országban már évek óta központilag szabályozzák a kérdést.

BAJORORSZÁGBAN ÉS GÖRÖGORSZÁGBAN 2006 ÓTA TÖRVÉNY TILTJA AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLAI MOBILOZÁST, SZLOVÁKIÁBAN IDÉN MÁRCIUS VÉGÉN JELENHET MEG ILYEN RENDELET, MÍG FRANCIAORSZÁGBAN ÉS OLASZORSZÁGBAN IS TILTÓLISTÁS A TELEFONHASZNÁLAT AZ OSZTÁLYTERMEKBEN.

Utóbbi országban fegyelmi eljárás keretében 30 ezer eurós pénzbüntetést is kiszabhatnak arra a diákra, aki a mobiljával felvételeket készít az iskolában.

De az Egyesült Királyság kormánya is iránymutatást adott ki az általános korlátozásra. Az engadget.com IT-portál idézi Gillian Keegan oktatási államtitkár közleményét, amely arra buzdítja az intézményeket, hogy érvényesítsenek szélesebb körű tiltást, miközben a diákokkal ismertessék meg a közösségi oldalak potenciálisan káros hatásait.

A mai gyerekek egyre összetettebb világban nőnek fel, életüket online és offline élik, ami számos izgalmas lehetőséget, egyben kihívást is jelent számukra. A mobiltelefonok betiltásával az iskolák biztonságos és nyugodt, a figyelemeltereléstől mentes környezetet teremthetnek, így minden tanuló hozzájuthat a neki járó oktatáshoz – fogalmaz a szakpolitikus, rámutatva: az egységes kormányzati irányelvek célja a gyakorlat következetessé tétele, illetve az, hogy az iskolai dolgozók magabiztosabban léphessenek fel.

A britek iránymutatása ugyan elismeri, hogy kockázatos az iskolába vagy a hazafelé tartó út során, ha nincs telefon a gyerekeknél, a mobilt mégis tanácsos teljesen kitiltani az intézményekből. Jó megoldásnak tartják, ha érkezéskor a diákok leadják a készülékeket, vagy a tanítás előtt zárható dobozba, szekrénybe teszik el azokat, de a legenyhébb esetben is minimum tartsák egész nap a táskájukban, kikapcsolva – sorolják az ajánlásokat, hangsúlyozva, hogy a kormány érvei szerint a korlátozás növeli a diákok koncentrációját és a kortársakkal aktívan töltött időt.

MAGYARORSZÁGON AZONBAN EGYELŐRE NEM TERVEZ RADIKÁLIS LÉPÉST AZ OKTATÁSIRÁNYÍTÁST ELLÁTÓ BELÜGYMINISZTÉRIUM,

amely az Index megkeresésére tavaly ősszel közölte: a mobiltelefon a mindennapi élet szerves része, és ez alól az iskolai környezet sem kivétel.