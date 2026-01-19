A Mi Hazánk nyílt levelében emlékeztet, hogy a szlovák büntető törvénykönyv módosítása a továbbiakban börtönnel fenyegeti azt, aki nyíltan bírálja a Beneš-dekrétumokat. Ez a párt szerint sérti a szólásszabadságot, valamint a történelmi vita szabadságát.

A levélben a párt azt állítja, hogy a kormány a szlovákiai politikai szövetség kedvéért háttérbe szorítja a nemzetpolitikai érdekeket. Emellett hivatkozik az Alaptörvény vonatkozó cikkére, amely a határon túli magyarok melletti felelősségvállalást rögzíti, és morális kötelességként írja le a történelmi igazságtalanságok kimondását, továbbá a külhoni magyar közösségek önrendelkezésénke támogatását.

A fentiek tükrében a Mi Hazánk európai parlamenti képviselője, Borvendég Zsuzsanna az alábbi kérdéseket fogalmazta meg Szijjártó Péternek:

Miért nem adott a magyar Kormány egyértelmű elítélő nyilatkozatot és miért nem tett konkrét diplomáciai lépéseket a szlovák Büntető Törvénykönyv azon módosítása ellen, amely a kollektív bűnösség elvéhez kötődő dekrétumok és az azok alapján történt nyilvánvalóan magyarellenes „rendezések” bírálatát büntetőjogi eszközökkel korlátozza? Tervez-e ilyet a Kormány és ha igen mit, illetve azt mikor kívánja meglépni?

Orbán Viktor miniszterelnök úr által említett kétoldalú „tisztázó tárgyalások” eddig milyen kézzelfogható eredményeket hoztak: kért és kapott-e a magyar Kormány bármilyen konkrét garanciát a szlovák féltől arra, hogy a Beneš-dekrétumok bírálata miatt nem indulhat büntetőeljárás, továbbá a dekrétumok alapján történő jogellenes földelkobzások egyszer és mindenkorra véget érnek, és ha nem, milyen további lépéseket tervez a Külgazdasági és Külügyminisztérium?

Magyarország Kormánya kíván-e és ha igen, milyen módon jogvédelmet adni a büntetőjogi szankciókkal fenyegetett felvidéki magyaroknak? Számíthatnak-e felvidéki testvéreink az elcsatolt magyar közösségek jogvédelmének ellátására létrehívott Kisebbségi Jogvédő Alapítvány segítségére?

Nem látja-e veszélyes precedensnek, hogy a magyar Kormány olyan intézkedésekkel szemben reagál látványos visszafogottsággal – függetlenül annak indokaitól –, amelyek hosszú távon legitimálhatják a kollektív bűnösség elvét és elhallgattathatják a jogsértések áldozatainak hangját, valamint mindennek következményeként megrekedhetnek a felvidéki magyar közösség nyelvi és kollektív jogainak biztosítását célzó törekvések?

Tervez-e a Külgazdasági és Külügyminisztérium konkrét, uniós szintű fellépést vagy kezdeményezést annak érdekében, hogy a Beneš-dekrétumokhoz kapcsolódó jogi és politikai kérdések ne maradjanak tabutémák az Európai Unióban?

A levélben arra szólítják fel a kormányt, hogy hivatalosan is kezdeményezze egy Magyar Nemzeti Tanács felállítását Szlovákiában, amely erősítené a felvidéki magyar kulturális az oktatási önrendelkezést, a szerbiai modellnél is erősebb jogosítványokkal és forrásokkal.