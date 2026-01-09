Újabb két lengyel állampolgárnak adott menedékjogot Magyarország. Maciej Wewiór, a lengyel külügyminisztérium szóvivője a TVN24-nek úgy nyilatkozott, hogy Lengyelország információkat kért Budapesttől a szóban forgó személyek kilétéről.

A lengyel lap úgy tudja, hogy a következő napokban, várhatóan a jövő héten beidézheti a tárca a lengyelországi magyar nagykövetet. A hírt először Panyi Szabolcs, a VSquare újságírója jelentette be.

A lengyel sajtóorgánum az ezt igazoló dokumentumhoz is hozzájutott, amelynek 2025. december 31-i keltezése van. Ebben Magyarország kijelenti, hogy az uniós tagállamok állampolgárainak menedékjogáról szóló 24. jegyzőkönyv alapján jóváhagyták két lengyel állampolgár menedékjog iránti kérelmét. A személyek nevét azonban nem írják benne.

A Gazeta Wyborcza azonban arról írt, hogy az újabb budapesti menedékes a korábbi lengyel igazságügyi miniszter, Zbigniew Ziobro és felesége lehet.

A TVN24 úgy tudja, a minisztérium képviselői tiltakoznak a kiadott menedékjogok ellen és érdeklődni fognak a személyazonosságuk felől.