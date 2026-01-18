Váltóhiba lassítja a vasúti közlekedést a budapesti Nyugati pályaudvaron, emiatt az esztergomi, a szobi és a veresegyházi vonalon 10-20 perces késések előfordulhatnak - közölte a Mávinform vasárnap délelőtt a honlapján.

A részletes forgalmi változásokat ismertetve beszámoltak arról, hogy egyes Vácra induló járatok kimaradnak, csak Rákospalota-Újpestig vagy onnan közlekednek, illetve egy-egy vonat Esztergomból a Nyugati pályaudvar helyett csak Angyalföldig jár.

Emellett azt is közölték, hogy feszültségkimaradás miatt állt a forgalom vasárnap délelőtt Szolnok és Szajol között, a vonatok várakozásra kényszerültek, késéssel indultak tovább. Azt írták, a záhonyi és a békéscsabai fővonalon 40-50 perccel nőtt a távolsági vonatok menetideje.

Később azt közölték, hogy felsővezeték-hiba elhárítása miatt Szolnok és Szajol között a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek, emiatt a záhonyi és a békéscsabai vonalon 30-40 perccel nőhet a távolsági vonatok menetideje