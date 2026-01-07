Kövesse az Economx.hu-t!
Magyar Péter szerint szombaton a családoknak inkább a havas időt kellene kihasználniuk, mint ledolgozni a január másodikára kiadott szabadnapot. Szerinte végre ezt politikamentesen is ki lehetne adni.
2025 novemberében az ipari termelői árak átlagosan 2,7 százalékkal elmaradtak az egy évvel korábbitól, a belföldi és az exportértékesítés árai egyaránt csökkentek – közölte a KSH.
A dán és a grönlandi kormány válságtárgyalást kért Washingtontól, miközben a Fehér Ház „nemzetbiztonsági prioritásnak” nevezte a szigetet. Egyre nagyobb a nemzetközi botrány.
A szlovének már túl vannak az első sikeres körön, felkészül Magyarország és Lengyelország.
Tavaly novemberben 213 ezer embert tartottak munkanélküliként nyilván, mindez 4,4 százalékos munkanélküliségi rátát jelent - tette közzé az adatokat a KSH.
Az éjszakai havazás ellenére a vonatok elindultak ugyan, de több vonalon váltóhibák miatt 10–40 perces késésekre, valamint pótlóbuszos közlekedésre kell számítani – tájékoztatott szerdán reggel a Mávinform.