Ha már van operatív törzs a Fidesznél, akkor felkérem a kormányt, hogy a most szombatra eső munkanap (január 10.) legyen rendkívüli munkaszünet! – ezt írta Facebook-bejegyzésében Magyar Péter, aki szerint ez a nap arra kellene, hogy a gyerekek és a családok élvezzék a havat, kiránduljanak.
Mint fogalmazott, „segítsünk egymásnak és egy napra legyünk egy boldog ország, politikától függetlenül!"
Január 10. hivatalosan munkanap, ekkor kell ledolgozni a január 2-ra kiadott szabadnapot, amikor egy újabb hosszú hétvégét tölthettek el az emberek a szilveszteri ünnep után.

