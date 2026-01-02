A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő honlapján jelent meg, hogy árverésre bocsájtják a XII. kerületi Köztársasági Elnöki Rezidenciát, ahol utoljára Novák Katalin lakott köztársasági elnökként. A licitre Kovács Gergely, a XII. kerület Kutyapártos polgármestere hívta fel a figyelmet.

A licit részletei szerint Budapest XII. kerületen található, 9529/7, 9529/10 és 9529/13 hrsz.-ú ingatlanokat adja el az állam, 28 milliárd 359 millió forintos kikiáltási áron. A licitlépcső 10 millió forint, az árverési biztosíték pedig 7 milliárd 89 millió 775 ezer forint, amelyet január 8-ig kell megfizetnie annak, aki pályázna a rezidenciára.

Kovács Gergely hozzáteszi, hogy egész konkrétan a Béla király út-Alkony út-Csillagvölgyi út által határolt telkekről van szó, amelynek összterülete 133 307 négyzetméter, a beépíthetőségük 10 százalék, és nagyjából 27 ezer négyzetméternyi lakást építhet majd ide a szerencsés vevő.

„Természetesen egy lehetőség, hogy a kerület idei teljes költségvetését ennek a megvásárlására költsük, de azért az is egy opció, hogy ne” – tette hozzá a kerület polgármestere.