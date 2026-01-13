Kipereltük és fél évvel a bírósági ítélet után megkaptuk Sulyok Tamás köztársasági elnök és kíséretének a 2024-es olimpia idején egy párizsi luxusszállodában keletkezett számláit, miután tavaly májusban a Demokratikus Koalíció pert nyert a számlát kifizető Külgazdasági és Külügyminisztérium ellen.

A részletes szállodaszámlák bizonyítják, hogy

Sulyok Tamás több mint 228 millió forintos párizsi luxusútja során összesen 15 prémium kategóriás szobát fizetett ki a külügyi tárca a köztársasági elnök és népes kísérete számára.

A szobák díja egyenként, naponta 1500 eurótól kezdve 1800 euróig terjedt, vagyis mai árfolyamon 550 és 700 ezer forint közötti összegekig.

A legdrágább szoba, vagyis az elnöki lakosztály díja napi 10 ezer eurót tett ki, azaz Sulyok Tamás párizsi szállása naponta 3 millió 850 ezer forintba került.

Ráadásul az előnytelen szerződés miatt 18 napot fizettek ki a luxusszállodában, miközben Sulyok Tamás és kísérete csak 3 napot tartózkodott a hotelben.