Nem hivatalos becslések szerint mintegy 4200 kamion vett részt azon a demonstráción, amelyet december 22-én tartottak magyar fuvarozók Budapesten – erről Orosz Tibor, a tiltakozás egyik szervezője beszélt egy videóban. Orosz szerint a megmozdulás elérte a célját, mivel már másnap egyeztetésre hívták őket az Építési és Közlekedési Minisztériumba, a tárgyalás időpontját január 5-re tűzték ki.

A szervező úgy fogalmazott:

„Amit szeretnénk, azt el fogjuk tudni érni. Ha mégsem, akkor megyünk tovább.”

Orosz szerint a tüntetéssel történelmet írtak, és a legfontosabbnak azt tartja, hogy a fuvarosok között elindult egy olyan kommunikáció, ami eddig nem volt meg, most viszont egy országos hálózat alakult – írja a Telex. Ennek részeként megalakították a Magyar Független Fuvarozók Egyesületét, és létrehozták az azonos nevű Facebook-oldalt is.

A demonstráció napján dudálva tiltakozó kamionosok százai vonultak át a fővároson a Róbert Károly körút, az Árpád híd és a Szentendrei út érintésével, majd felmentek az M0-s körgyűrűre. Az eredeti tervek szerint a Hősök terén zárult volna a megmozdulás, ám oda a rendőrség végül csak mintegy ötven kamiont engedett be. A demonstráció este nyolc óráig tartott.

A fuvarozók az ellen tiltakoztak, hogy a tervek szerint a gyorsforgalmi utakon 4,3 százalékkal, míg a főutakon közlekedő teherautók esetében akár több mint 50 százalékkal is emelkedhetnek az útdíjak.

Orosz Tibor szerint az intézkedés következtében Magyarországon lennének a legmagasabb útdíjak Európában.