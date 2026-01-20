A kormány módosította az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló rendeletet. A Magyar Közlönyben hétfő este megjelent, az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett dokumentum értelmében a 3 millió forint alatti költségvetési támogatások egyes kedvezményezettjei mostantól egyszerűsített elszámolással igazolhatják a pénz felhasználását.

A rendelkezés szerint nyilatkozattal is teljesíthető az elszámolási kötelezettség, így nem kell részletes számviteli bizonylatokat vagy összesítőket készíteni. A könnyítés a következő támogatásokra vonatkozik:

Bethlen Gábor Alap Nemzetpolitikai célú támogatások és a Határtalanul! Program,

Nemzeti Együttműködési Alap előirányzatai,

Miniszterelnökség által kezelt egyházi és nemzetiségi támogatások,

Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú támogatásai.

A mától hatályos rendelkezés szerint az egyszerűsített elszámolás a már folyamatban lévő támogatásokra és a benyújtott beszámolók elbírálására is alkalmazható, a kedvezményezettek pedig legkésőbb 2026. augusztus 31-ig élhetnek ezzel a lehetőséggel. A kormány megnevezett célja, hogy csökkentse az adminisztrációt és a bürokratikus terheket a kisebb támogatások esetében.