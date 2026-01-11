Megváltozik több távolsági vonat közlekedése a Keleti pályaudvaron, mivel a MÁV január 12-én megkezdi a 12. és 13. vágányok közötti peron átépítését akadálymentes magasperonná. Az átalakításra azért van szükség, mert a kínai beszerzésű motorvonatok kialakítása miatt meg kell emelni a peront körülbelül huszonöt centiméterrel magasabb szintre, így tudják biztosítani majd azt a magasságot, mint a belgrádi vonal többi állomásán.

A változások már ma este érezhetők lesznek: január 11-én a Pécsről 17:14-kor és 19:14-kor induló Mecsek InterCityk, valamint a Sopronból 20:21-kor induló Scarbantia InterCity már csak Kelenföldig közlekedik.

A hvg.hu érdeklődésére a MÁV elismerte, hogy a szerb részről a Budapest–Belgrád vonalra dedikált, kínai gyártmányú SOKO-vonatok részletes műszaki paramétereit az eredetileg vártnál később, csak az ősz folyamán ismerhették meg, ezért nem tudták a most esedékes munkálatokat a pályaudvar augusztus-szeptemberi egyhónapos lezárása idején megejteni.

A munkálatokat a Déli Körvasút építése miatt elrendelt vágányzár idején végzik el, így a vasúttársaság tájékoztatása szerint a forgalom érdemi korlátozása nélkül lehet megoldani az átépítést. Ebben az időszakban ugyanis a Keletit érintő dunántúli távolsági vonatok többsége csak Kelenföldig közlekedik, és ott fordul vissza.

Január 12. és február 28. között a Ferencváros-Kelenföld szakaszon zajló munkálatok és a Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztése miatt ideiglenesen módosul a közlekedési rend.

A Dunántúlról érkező és oda induló belföldi távolsági vonatok Kelenföldre érkeznek és onnan indulnak, menetrendjük egyébként nem változik. A Keleti pályaudvar Kerepesi út felőli, 11-13. vágányoknál található bejáratát február végéig lezárják.

A MÁV arra kéri az utasokat, hogy utazásuk előtt tájékozódjanak a MÁVPlusz alkalmazásban vagy a vasúttársaság honlapján.