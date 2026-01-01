Megjelent, és valószínűleg meg is telepedett Magyarországon a rendkívül nagy méretű egyiptomi sáska. A hímek 4-5,5 centiméter, míg a nőstények akár 7 centiméter hosszúságúra is megnőhetnek.

Puskás Gellért entomológus az InfoRádióban azt mondta, a sajtó gyakran szeret horrorsáskaként hivatkozni az egyiptomi sáskára, ugyanakkor egyelőre még nem kell védekezni ellenük: a faj ugyanis nem vándorol, és a vándorsáskához képest kevesebb növényt pusztít el.

Puskás Gellért szerint eredetileg a Földközi-tenger országaiban őshonos, és bár előfordul csapatosan, de nem olyan nagy rajokban, mint a vándorsáskák esetében.