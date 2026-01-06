Budapest főtájépítésze, Bardóczi Sándor a Facebookon hívta fel a figyelmet arra, hogy a járdákon a fasorok védelmében kormányrendelet tiltja az útszóró sóval történő síkosságmentesítést. Szabálysértést követ el az, aki sót használ a járdán, mivel közvetlen hatással van a városi fákra.

A téli sózás nemcsak a talajéletre, hanem a talajszerkezetre is veszélyes: a nátrium-klorid visszafordíthatatlanul átalakítja, elszikesíti a talajt, így az többé nem képes megfelelően vizet felvenni vagy átereszteni, miközben elpusztítja a talajlakó baktériumokat és gombákat. Bardóczi szerint a jobb megoldást a magnéziumsók, káliumsók, NPK műtrágya, zeolit, homok vagy faforgács jelenti, amelyek egyszerre biztonságosak és környezetbarátok.

Jelezte, hogy a főváros cégei már évek óta alternatív anyagokkal síkosságmentesítenek a kiemelt fasorok védelmében a közutakon néhány éve, a parkokban pedig több mint egy évtizede. A szakember reméli, hogy a jó példa másokat is ösztönöz majd a tudatos, környezetbarát téli karbantartásra.