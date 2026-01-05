Lázár János Facebook-bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy Magyarország felkészült a közelgő téli időjárásra: ennek részeként több mint 700, kifejezetten téli útviszonyokra alkalmas jármű, 2300 szakember váltott műszakban, valamint 80 ezer tonna útszóró só áll rendelkezésre a havazás kezelésére.

A Magyar Közút már a havazást megelőzően kiterjesztette a sószórást a várhatóan leginkább érintett térségekben, hogy a friss hó ne tapadjon az úttestre, és a hóekézés során a munkagépek hatékonyabban tudják eltávolítani a havat.

Amint a hó vastagsága a burkolaton eléri a 3-5 centimétert, a sószórás mellett megkezdődnek a hóekézési munkálatok. Elsőként a gyorsforgalmi utakat kezelik, majd a fő- és mellékutakat követik, előre meghatározott sorrendben. A folyamatos havazás miatt egy-egy útszakaszra többször is visszatérnek a munkagépek mindaddig, amíg szükséges.

A MÁV honlapján arról lehet tájékozódni, hogy a vonatközlekedésben már vannak, igaz, egyelőre még nem a hóhelyzet miatt, fennakadások, egyebek közt a Hegyeshalomból Győrbe 6:35-kor elindult vonat (9417) menetideje 40 perccel nőtt járműhiba miatt; a Keszthelyről 8:07-kor Győrbe induló Helikon IR (9690) csak Celldömölktől közlekedett; az Ungvárról Bécsbe tartó, Záhonyból menetrend szerint 9:35-kor továbbinduló Tisza-Szamos EuroCity (EC 146) késéssel érkezik a határállomásra, ezért a magyarországi szakaszán előreláthatólag 40 perces késéssel közlekedik.