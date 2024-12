Miközben a központi kommunikáció az év végén is a békéről szólt, főleg, ami Oroszország Ukrajnában zajló háborúját illeti, azért

a kormányzati háttérmunka felkészül egy másik lehetőségre is.

A kormány honlapjára december 23-án került fel egy jogszabálytervezet, amely Tuzson Bence igazságügyi miniszter honvédelmi feladatait határozza meg. Már korábban is létezett ilyen Igazságügyi Minisztérium (IM) által jegyzet a rendelet, amit egyébként most hatályon kívül helyeznek, azonban az új változatban több jelentős eltérés is található.

Az értelmezési rendeleteknél

ugyanis konkrétan megjelenik a hadiállapot kifejezés,

ami a különleges működési rend egyik alapfeltétele. A másik az összehangolt védelmi tevékenység időszaka, amely során az ágazat működése érdekében bevezetett különleges működési rendszabályok rendszere lép hatályba. Az ágazat ebben az esetben a minisztérium, illetve az igazságügyért felelős miniszter irányítása, felügyelete, alapítói joggyakorlása vagy tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szerv.

Az igazságügyi miniszter feladata lesz az ágazati honvédelmi igazgatási feladatok ellátása, a feladatok végrehajtásának megszervezése és irányítása érdekében gondoskodnia kell az IM

különleges működési rend esetén való működőképességének fenntartására vonatkozó Honvédelmi Intézkedési Terv elkészítéséről, valamint az ezek végrehajtásához szükséges humán- és anyagi erőforrásigények felméréséről és meghatározásáról;

meghagyási, képzési, gyakorlatozási és értékelési feladatainak ellátásáról;

a feladatok tervezésével, végrehajtásával és értékelésével összefüggő szervezeti, ágazati és külső együttműködésének ellátásáról;

honvédelmi, valamint védelmi és biztonsági felkészítés kormányzati feladattervében meghatározott feladatainak végrehajtásáról.

Szintén újdonság, hogy ezentúl a az igazságügyi tárcának ezentúl képviseltetnie kell magát a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport (HIKOM) ülésein, és figyelemmel kell kísérnie az ágazat honvédelmi feladatainak teljesítését.

Az új rendelettervezet kimondja azt is, az IM-nek Honvédelmi Intézkedési Tervet is kell készítenie, amit a miniszter hagy majd jóvá.

A miniszter intézkedik:

az Intézkedési Terv kiadásáról, rendszeres felülvizsgálatáról és szükség szerinti módosításáról;

az Intézkedési Terv végrehajtásában érintett állomány elméleti és gyakorlati felkészítéséről;

az Intézkedési Terv végrehajtását biztosító eszközök rendelkezésre állásáról.

Meghagyásba két szervezet került,

az egyik a Mádl Ferenc Jogi Összehasonlító Intézet;

a másik pedig a Magyar Közlönykiadó és Igazságügyi Fordítóközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az MKIFK.

A meghagyásba bevont szerv vezetője köteles tájékoztatni a minisztert minden olyan változásról, ami jelentős kihatással van a szervezet különleges működési rend idején elvégzendő feladatainak végrehajtására, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül. Sőt,

ezentúl az MKIFK honvédelemben közreműködő szervnek minősül, amely e rendelet alapján honvédelmi feladat ellátására vagy honvédelmi kötelezettség teljesítésében való közreműködésre köteles.

Az indokolás szerint a tervezet célja, hogy meghatározza az Igazságügyi Minisztérium honvédelmi feladatait, a honvédelemben közreműködő szervet és a meghagyásba bevont szervet, gazdasági társaságot.

De persze Európában senki sem nyugodt. Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúja miatt például a holland bankok azt javasolják, hogy mindenki tartson otthon egy hétre elegendő készpénzt.