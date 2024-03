Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

Hadházy Ákos független ellenzéki képviselő egy interjúban Magyar Péterről szólva azt mondta: egyelőre csak a veszélyét látja annak a hamis reménynek, amit a Diákhitel Központ volt vezetője sugall.

Aki most úgy jön ki a NER-ből, hogy eddig komoly fizetést kapott, annak azt semmiképp se javasolnám, hogy ő akarja vezetni az ellenzéket

– fogalmazott Hadházy Ákos.

Szerinte természetesen érdemes kilépni a Fideszből, és az is becsülendő, ha valaki adatokkal, leleplezésekkel jön elő, hiszen kétségtelenül kockázatot vállal ezzel.

Nem késő még otthagyni a NER-t, ha valakinek számít, hogy mit gondolnak majd róla a gyermekei, unokái – tette hozzá.

Az azonban hitelességi probléma, ha valaki olyan akar az ellenzéki térfélen politizálni, aki az elmúlt 14 évben vezető beosztásban volt, komoly összegeket vett fel, és közben némán végignézte a demokrácia lebontását, vagy akár még asszisztált is hozzá.

Nagyon sokon mondják most a Diákhitel Központ volt vezetőjéről, hogy végre valaki csinál valamit – húzta alá az ellenzéki képviselő, aki szerint

Magyar Péternek abban ugyan teljesen igaza van, hogy egy hiteles és új ellenzékre van szükség, a választásokon azonban csak egy egységes ellenzéknek van esélye. Márpedig a jelenlegi ellenzéki politikusok nem fognak maguktól levonulni.

Hadházy Ákos a Telexnek nyilatkozva úgy vélekedett:

Egy hatékony új politikai erő csak akkor jöhet létre, ha egyszerre több olyan ember indul el egymásban bízva, akik letettek már valamit az asztalra, emiatt ismertek és hitelesek is. És ha azzal kezdik, amit az ellenzék 14 év alatt sem csinált meg: egy egész országot, a legkisebb településeket is lefedő hálózatot próbálnak kiépíteni. Ha ez sikerül, akkor érdemes nagyokat ígérni.

Szerinte jobb lenne, ha több hiteles ember indít el egy új erőt, de ha mégis egyszemélyes vezetésben gondolkodunk, annak feddhetetlennek kell lennie.

Hadházy Ákos a saját munkájáról szólva úgy vélekedett, hogy van egy szép hivatása, ez adja neki a szabadságot, ám

politikusi tevékenysége olyan szempontból teljes kudarc, hogy nem nagyon tudott tömegeket megmozgatni.

Ennek okairól szólva úgy vélekedett:

talán nem jó érvelt,

vagy nem elég hiteles a személye,

de az ellenzéki pártok is nehezítették azzal a munkáját, mert csak egyedül ő próbálja tematizálni, hogy a legutóbbi választás feltételei nem voltak tiszták.

Ha minden ugyanígy marad 2026-ig, akkor szinte biztosan veszíteni fog az ellenzék, és ha addig nem, legkésőbb akkor megint a legkomolyabban át kell gondolnia a politikai pályájának folytatását.

A független képviselő szerint az elmúlt hetek politikai mozgásainak két jó híre van:

újabb jelzések érkeztek arról, hogy nagy igény van az ellenzék gyökeres megújítására,

maradék független sajtónak nagy hatása van még az ellenzéki térfélen, hiszen néhány hét alatt komoly tényezőt tudtak csinálni egy emberből.

És három rossz híre:

Egyelőre a Fidesz-rendszer leváltásához egy kicsit sem jutottunk közelebb. Sőt, sajnos annak is megvan az esélye, hogy inkább még távolabb vagyunk ma a kormányváltástól, ha a fals reménytelenséget egyfajta fals remény váltja fel.

Azzal sem vagyunk előrébb, hogy a független sajtó az ellenzéki térfélen túl továbbra sem ér el sok embert.

A kegyelmi ügy után a kormány megtorlásra készül. Az Átlátszó ellen már meg is indult a CÖF-ös támadás.

Szerint az ellenzéki pártoknak, amelyet munkáját a totális kudarc jellemzi, már régen be kellett volna látniuk, hogy a választók azt szeretnék, ha egységesen lépnének fel, de a siker feltétele lenne az is, ha a korábban kompromittálódott politikusokat lecserélnék. Téves elgondolás az is, hogy először a választáson kell győzni, utána kell visszaállítani a demokráciát.

Megismételte korábbi állítását, miszerint először a valódi választások feltételeit kell kivívni, és utána lehet csak nyerni.

Egy pici esély persze mindig van, hogy ha valami csoda történik, akkor le lehet győzni választáson a Fideszt. De éppen ezért tartom veszélyesnek a csodavárást, mert az ritkán történik meg

– fogalmazott.