A társaság idei flottája kilenc feldíszített járműből áll. Az egy éves kihagyás után újdonságként két fénybusszal bővült a flotta – írja a társaság közleményében. A 2009 óta közlekedő, klasszikus Fényvillamos mellett egy KCSV-7, egy TW6000 (Hannoveri), egy T5C5K2 (Tátra), egy ICS (Ganz-csuklós), valamint egy Combino villamosra is fényfüzérek kerülnek, továbbá egy szóló és egy csuklós Mercedes-Benz Conecto autóbuszra is. A Fényflottához december 10-én a Fogaskerekű is csatlakozik.

Idén több járműnek az áramszedőjét és a belső terét is kidíszítették.