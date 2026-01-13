Megemelkedett a szívinfarktusos esetek száma a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán, ahol másfél hete kétszer annyi szívroham miatt érkező beteget látnak el, mint egy átlagos időszakban – tudta meg az RTL Híradó.

Több eset súlyos szövődménnyel jár, sokakat újra kellett éleszteni.

A hólapátolás egy különösen veszélyes dolog, érdekes módon. Ott a hideg, a hirtelen nagy erőkifejtés, egy szimpatikus izgalomfokozódás – ilyenkor a szervezetben benne van, hogy sikerüljön, sietni is kell, mert már ki kellene állni az autóval, vagy el kéne tudni hagyni a házat – mondta Becker Dávid, a klinika igazgatóhelyettese.

Nem egy és nem két beteg van, aki hólapátolás közben kap infarktust

– tette hozzá az orvos, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az érszűkülettel küzdők is veszélyben vannak.

Nagy hidegben súlyos, akár részben a hideggel összefüggő ellátási zavar, akut végtag, oxigénhiányos állapot keletkezhet.

Az extrém hideg ugyanis növeli a stroke kockázatát, valamint összeszűkíti az ereket, ami emelheti a vérnyomást.

A szakorvos jelezte: aki tudja, hogy szívbeteg, ne tartózkodjon sokat kint, ne túrázzon a hidegben, és a hólapátolást is bízza másra.