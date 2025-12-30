Nemcsak a magánéletükben, hanem az illegális tevékenységükben is társak voltak azok az erzsébetvárosi házastársak, akiket december 18-án fogtak el a Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai – írja a Blikk.

A rendőrség gyanúja szerint a 44 éves K. Tivadar és felesége, K. Erzsébet hónapokon keresztül kristály néven ismert dizájnerdrogot értékesítettek Budapesten, előre egyeztetett munkamegosztásban – közölte a BRFK.

A VII. és VIII. Kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Bevetési Osztálya, valamint a Kiberbűnözés Elleni Osztály közreműködésével a nyomozók rajtaütést hajtottak végre a pár XIII. kerületi lakásában.

Az akció során a gyanúsítottak megpróbálták eltüntetni a bizonyítékokat: 7,28 kilogramm kábítószergyanús, kristályos anyagot dobtak ki az ablakon a társasház kiskertjébe. A rendőrök azonban az anyagot megtalálták és lefoglalták.

A házkutatás során további 280 gramm kristályt, kisebb mennyiségű zöld növényi törmeléket és fehér port, több mint másfél millió forint készpénzt, különböző valutákat, aranytárgyakat, valamint több mobiltelefont is lefoglaltak. A nyomozás során az is kiderült, hogy a férfi ellen korábban elfogatóparancsot adtak ki.

Az előzetes szakértői vélemény alapján a lefoglalt anyag N-etil-norpentadron hatóanyagot tartalmaz, amely kábítószernek minősül. A hatóságok szerint a teljes mennyiség feketepiaci értéke elérheti a 110 millió forintot.