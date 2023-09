Majzik Nándor szerint 15-20 százalékkal emelkedtek a kifizetések, igaz, ebben benne van az infláció és a béremelés is, vagyis a teljes volumen összességében mintegy öt százalékos növekedést mutat a 2022-es év adataihoz képest.

A teljes szektorra nézve pontos adatok még nem állnak rendelkezésre, az augusztusi fizetéseket csak múlt pénteken utalták.

Júniusban valamivel lassabban indult be a szezon, ekkor egy kis visszaesést konstatálhattak, a háborús infláció mindenképpen megjelenik az okok közt és a cégek jobban meggondolták költéseiket, a létszámkérdéseket.

Ám a július és különösen az augusztus már minden csúcsot megdöntött, és a mérleg a pozitív szaldó felé billent.

Eldőlt, a nehéz fizikai munka nem menő

Hosszú évek tendenciájára tehetünk végérvényesen pontot, ezen a nyáron véglegesen eldőlt, hogy a magyar állampolgárságú diákok nem kérnek a nehéz fizikai, a futószalag mellett végzett, a mezőgazdasági munkából – mondta el az economx megkeresésére a Meló-Diák Iskolaszövetkezet vezetője.

Ebben a tekintetben még az esetenként kifejezetten magas bérek sem bírják jobb belátásra őket. Kis túlzással azt mondhatjuk, ami nem menő, nem posztolható jól a közösségi médiában, azt nem vállalják.

Ezeket a munkákat gyakorlatilag külföldiek végzik és nincs rá ok, ráció, hogy bármit is változzon a napjainkra kialakult helyzet.

A népszerű munkák tekintetében pedig nincs semmi lényeges változás a korábbiakhoz képest: nagyon mennek a fesztiválos, strandos, szabadidőparkos, szállodás munkák, de az árufeltöltés és az eladói munka is népszerű. Olyan munkát keresnek, amelyikben van egy kis nyaralás élmény is.

Kevesebb pénzt kaptak otthonról?

Az is a tapasztalatok között szerepel, hogy minden eddiginél több diák kíván dolgozni az idén, különösen igaz a július és augusztus hónapokra. A 18 év alattiak pedig a korábbi évekhez viszonyítva kimagasló arányban jelentkeztek, valószínűsíthető, a fiatalok is érzik, a szülők is nehezebben élnek, talán idén kevesebb pénzt kaptak otthonról.

Évente kétszázezer diák dolgozik

Évente mintegy kétszázezer diák dolgozik Magyarországon, akad, aki csupán néhány nyári hétre, és akad, aki folyamatosan, egész évben dolgozik. A diákok túlnyomó része, 140-150 ezren iskolaszövetkezeteken keresztül vállal munkát.

Ez az egyetlen olyan foglalkoztatásai forma, amelyet csak diák vehet igénybe, mert más munkavállalóhoz hasonlóan létesíthet munkaviszonyt, megbízási jogviszonyt, és harmadik formaként választhatja az egyszerűsített foglalkoztatást.

Adózási szabályok



Az adózási szabályokban nincs változás a korábbi évekhez képest. A 25 éven aluliaknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük havi 499 952 forintos bér alatt, tehát sok diák a bruttó bért kapja kézhez. Az szja-mentesség akkor is érvényes, ha a 25 év alatti fiatal nem szövetkezeten keresztül, hanem hagyományos munkaviszonyban dolgozik, szintén 499 952 forintos bérig.

Budapest és a Balaton viszi a prímet

Területi megoszlásban a Budapest és a Balaton viszi a prímet, utóbbinál különösen kecsegtető, ha szállást is ad a cég. Ugyanakkor nem lehet általánosítani, minden régióban, megyében vannak felkapott, jól fizető vállalkozások, intézmények.

A területi megoszlás szerint a Balatonnál és Budapesten, valamint Észak-Dunántúlon lehet jól keresni, itt az átlagos órabér 1800-2000 forint, bár magasabb javadalmazásra is van példa, ehhez többnyire speciális szaktudás, nyelvismeret szükségeltetik

A Dél-Dunántúlon és az Alföldön ez az összeg 1400-1500 forint, de itt is lehetnek kivételek, a Tisza-tó, Hajdúszoboszló. A kereset Északkelet-Magyarországon a legkisebb, és a jogszabály szerint 2023-ban az óránként fizetendő minimálbér bruttó 1334 forint. Ez a minimum, ami a munkavégzésért jár.