Budapesti fürdőink január 7-től új árakkal várják a vendégeket: a fővárosi gyógyfürdőket működtető Budapest Gyógyfürdői és Hévizei – BGYH – Zrt. hagyományosan az év elején módosítja a belépőjegyek díját. Idén a Palatinus fürdő belépői változatlanok maradnak, míg más fürdők esetében jelentősebb drágulás várható, főleg a teljes árú belépőknél – írja a termalonline.hu.

A történelmi és külföldiek által kedvelt fürdőkben, mint a Dandár és a Lukács, a felnőtt belépőjegyek ára meglepően nagy mértékben emelkedik: a Lukácsban például hétköznap 6 ezer forintról 7 ezer forintra (16,6 százalék emelkedés), hétvégén pedig 7 ezer forintról 8 ezer forintra nőnek az árak. A Dandárnál a hétvégi felnőtt napijegy ára akár 25 százalékkal drágul. Ezzel szemben a nyugdíjas és diák belépők csak mérsékelt emelkedést mutatnak, 3-5 százalék körül.

Más fővárosi fürdőkben, például a Rudas és a Széchenyi Gyógyfürdőben, az áremelés szerényebb: a Széchenyi normál szekrényes jegyei 12.500 helyett 13.200 forintba kerülnek, a Rudas hétfő-csütörtöki teljes árú jegye 11 ezer forintról 12 ezer forintra drágul. A Pesterzsébeti és a Csillaghegyi fürdőben a felnőtt belépőjegyek hétköznap 7-8, hétvégén 8-10 százalék körüli mértékben emelkednek.

A BGYH közleménye szerint a drágulás főként a teljes árú jegyekre vonatkozik, míg a gyermekek, diákok és nyugdíjasok kedvezményei csak mérsékelten változnak.