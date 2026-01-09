A budapesti közösségi közlekedést használók többsége szabályosan, érvényes jeggyel vagy bérlettel utazik, de 2025-ben a Budapesti Közlekedési Központ adatai szerint tovább emelkedett a pótdíjazási esetek száma.
A 2025-ben lezárt ügyek között minden eddiginél magasabb, többmilliós pótdíj-összegek is szerepeltek.
A Budapesti Közlekedési Központ adatai szerint
- az elmúlt év pótdíjrekordere több mint 2,3 millió forintot fizetett. A „rekorder” 9 év halogatás után törlesztette a tartozását.
- A második helyen egy több mint 2 millió forintos tartozás szerepel, amit szintén 9 év után rendezett egy utas.
A TOP 10-es rekorderbliccelő további nyolc, 850 ezer és 1,3 millió forint közötti összeget halmozott fel 4–9 év alatt.
- A listán 3 nő és 7 férfi található, 26 és 57 év közöttiek, ami jól mutatja, hogy a hosszú évekig gyűlő pótdíjak végül szinte minden korosztályt elérhetnek.
- A legnagyobb összegek többévnyi figyelmen kívül hagyott pótdíjazásból, elindított végrehajtási eljárásokból és jelentős késedelmi díjakból halmozódtak fel.
A pótdíjazási esetek száma ismét emelkedett:
- 2023-ban 240 ezer,
- 2024-ben 235 ezer,
- 2025-ben pedig 257 ezerszer szabtak ki pótdíjat a BKK jegyellenőrei.
Ebből
- 176 ezren a helyszíni,
- 81 ezren az utólagos pótdíjrendezés lehetőségét választották.
2025-ben új éves pótdíjbevételi rekord született, amely elérte a mintegy 3,85 milliárd forintot.
A növekvő számok egyértelműen jelzik: még mindig sokan utaznak érvényes jegy vagy bérlet nélkül, ugyanakkor az utólagos rendezés lehetősége és a rugalmas fizetési formák egyre többeket ösztönöznek a tartozások rendezésére.
- 2025-ben mintegy 20 százalékkal nőtt az elektronikus ellenőrzések száma 2024-hez képest. A BKK és partnerei egyre nagyobb arányban alkalmaznak digitális megoldásokat az ellenőrzés során, ami gyorsabb, hatékonyabb folyamatot tesz lehetővé.
- A helyszíni bankkártyás fizetés aránya is tovább emelkedett: ma már a pótdíjazottak körülbelül 89 százaléka bankkártyával fizet a helyszínen, készpénzzel már csak minden tizedik utas rendezi tartozását. Ez a trend jól mutatja, hogy az utasok igénylik és használják a gyors, érintésmentes fizetési megoldásokat.
A pótdíjasszisztens rendszert már minden 12. pótdíjazott utas használja, önkéntesen megadva e-mail-címét a gördülékeny ügyintézés érdekében. Az utólagos bérletvásárlási lehetőséggel minden ötödik pótdíjazott él, ami azt jelzi, hogy az utasok nyitottak a jogkövető magatartásra, ha ehhez rugalmas megoldásokat kapnak.
Ezek az eszközök a szankció mellett a tudatosabb, szabályos közlekedés irányába terelik az utasokat, miközben csökkentik az adminisztrációt és javítják az ügyfelek elégedettségét.
A milliós nagyságrendű rekordpótdíjak azt üzenik:
a jegy- és bérletvásárlás elmulasztása hosszú távon minden esetben sokkal drágább, mint a szabályos utazás, vagy elszalasztott jegyvásárlás esetén a pótdíj azonnali rendezése.
