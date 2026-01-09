A budapesti közösségi közlekedést használók többsége szabályosan, érvényes jeggyel vagy bérlettel utazik, de 2025-ben a Budapesti Közlekedési Központ adatai szerint tovább emelkedett a pótdíjazási esetek száma.

A 2025-ben lezárt ügyek között minden eddiginél magasabb, többmilliós pótdíj-összegek is szerepeltek.

A Budapesti Közlekedési Központ adatai szerint

az elmúlt év pótdíjrekordere több mint 2,3 millió forintot fizetett. A „rekorder” 9 év halogatás után törlesztette a tartozását.

A második helyen egy több mint 2 millió forintos tartozás szerepel, amit szintén 9 év után rendezett egy utas.

A TOP 10-es rekorderbliccelő további nyolc, 850 ezer és 1,3 millió forint közötti összeget halmozott fel 4–9 év alatt.

A listán 3 nő és 7 férfi található, 26 és 57 év közöttiek, ami jól mutatja, hogy a hosszú évekig gyűlő pótdíjak végül szinte minden korosztályt elérhetnek.

A legnagyobb összegek többévnyi figyelmen kívül hagyott pótdíjazásból, elindított végrehajtási eljárásokból és jelentős késedelmi díjakból halmozódtak fel.

A pótdíjazási esetek száma ismét emelkedett:

2023-ban 240 ezer,

2024-ben 235 ezer,

2025-ben pedig 257 ezerszer szabtak ki pótdíjat a BKK jegyellenőrei.

Ebből

176 ezren a helyszíni,

81 ezren az utólagos pótdíjrendezés lehetőségét választották.

2025-ben új éves pótdíjbevételi rekord született, amely elérte a mintegy 3,85 milliárd forintot.

A növekvő számok egyértelműen jelzik: még mindig sokan utaznak érvényes jegy vagy bérlet nélkül, ugyanakkor az utólagos rendezés lehetősége és a rugalmas fizetési formák egyre többeket ösztönöznek a tartozások rendezésére.

2025-ben mintegy 20 százalékkal nőtt az elektronikus ellenőrzések száma 2024-hez képest. A BKK és partnerei egyre nagyobb arányban alkalmaznak digitális megoldásokat az ellenőrzés során, ami gyorsabb, hatékonyabb folyamatot tesz lehetővé.

A helyszíni bankkártyás fizetés aránya is tovább emelkedett: ma már a pótdíjazottak körülbelül 89 százaléka bankkártyával fizet a helyszínen, készpénzzel már csak minden tizedik utas rendezi tartozását. Ez a trend jól mutatja, hogy az utasok igénylik és használják a gyors, érintésmentes fizetési megoldásokat.

A pótdíjasszisztens rendszert már minden 12. pótdíjazott utas használja, önkéntesen megadva e-mail-címét a gördülékeny ügyintézés érdekében. Az utólagos bérletvásárlási lehetőséggel minden ötödik pótdíjazott él, ami azt jelzi, hogy az utasok nyitottak a jogkövető magatartásra, ha ehhez rugalmas megoldásokat kapnak.

Ezek az eszközök a szankció mellett a tudatosabb, szabályos közlekedés irányába terelik az utasokat, miközben csökkentik az adminisztrációt és javítják az ügyfelek elégedettségét.

A milliós nagyságrendű rekordpótdíjak azt üzenik:

a jegy- és bérletvásárlás elmulasztása hosszú távon minden esetben sokkal drágább, mint a szabályos utazás, vagy elszalasztott jegyvásárlás esetén a pótdíj azonnali rendezése.