Az elmúlt években Debrecen kapta a legtöbb kormányzati támogatást a vidéki városok közül. A cívisvárosba irányuló gazdasági beruházásokkal párhuzamosan a közlekedési lehetőségeket is bővíteni kívánják a településvezetői. Ezt jól jelzi, hogy tavaly decemberben közvetlen járat indult a kálvinista Róma és az olasz főváros között.

A Wizz Air közvetlen járatot indított szerdán a Debreceni Nemzetközi Repülőtérről Rómába. A légitársaság az utóbbi hónapokban több útvonalon is bővítette magyarországi kínálatát.

Nemrég a Debrecen 2030 program keretében város repterének a komplex fejlesztési tervét jelentették be – írja a turizmus.com

A Debrecen Nemzetközi Repülőtéren 22 éve indult a nemzetközi kereskedelmi forgalom és eddig a 2019-es volt a légikikötő legjobb éve: ekkor számos charter mellett 14 menetrendszerinti járat több mint 600 ezer utast szállított. A koronavírus miatti teljes leállást követően fokozatosan kezdett visszaállni a forgalom, idénre már több mint 300 ezer utasra számítanak.

Áprilistól hat menetrend szerinti járatot terveznek indítani( Londonba, Eindhovenbe, Larnacaba, Münchenbe, Rómába és Isztambulba) illetve a tel-avivi közvetlen utat is újraindítanák. Ezenfelül a nyári szezonban nyolc charterjárat is közlekedik majd.

Jelenleg egy maximum 230 férőhelyes személyszállító gépek fogadására alkalmas, öt állóhellyel rendelkező kifutópályával működik a létesítmény. Az elmúlt időszakban több beruházásra is sor került, self check-in pultokat és modern biztonsági szkennereket szereztek be, aminek köszönhetően az ellenőrzéskor már nem kell kivenni a tokból a laptopokat.

Állami pénzből fejlesztenek

A Debrecen 2030 program részeként megvalósuló felújítás keretében egy új kifutópálya, utasterminál és (a business jettel, a speciális járattal és a bérelt gépekkel utazókat kiszolgáló) general aviation építését tervezik.

A távlati cél, hogy évi két-három millió utas használja a repteret.

A beruházás finanszírozásába kiemelt szerep jut a Debrecen International Airport Kft-ben 2022-ben többségi (51 százalékos) tulajdonrészt szerző magyar államnak.

Király Tamás, a Debrecen Airport Kft ügyvezetője kiemelte, hogy közel 10 milliárd eurónyi tőke érkezik a közeljövőben cívisvárosba és a vásárlóerő növekedésével párhuzamosan a repteret is fejleszteni kívánják.