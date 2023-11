Beszélni kell a halálról! – Palkovics Katalin, a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesületének elnöke

Gáll Csongor , 2023. november 3. Fotó: economx / Economx.hu - Palkovics Katalin, a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesületének elnöke az Economx stúdiójában

Továbbra is teljes tabu a halál és a temetkezés Magyarországon – többek között ez is az oka annak, hogy a legtöbb család nem tudja, pontosan milyen teendők vannak egy hozzátartozó halála esetén. Részben az információhiány is az oka annak, hogy egyre többen viszik haza a hamvasztás után az urnákat – mondta el a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesületének elnöke, Palkovics Katalin az Economx podcastjában. Most az öt legnagyobb szolgáltató kampányt indított a felelős urnaelhelyezésért.