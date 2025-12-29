Több, a kis- és középvállalkozásokat érintő adóügyi határidő jár le december 31-én - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Szilveszterig lehet választani a 2026-os évre a kisvállalati adót (kiva), a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata), valamint az áfában az alanyi mentességet.

A speciális adózási módok közül jelenleg az alanyi mentesség a legelterjedtebb, ugyanis csaknem 870 ezer vállalkozást érint. Ez a forma jövőre még kedvezőbbé válik, mivel az eddigi 18 millió forintos bevételi felső határ 20 millió forintra emelkedik.

Az áfában az alanyi mentesség mindig a soron következő évre választható. Ez azt jelenti, hogy annak a vállalkozónak, aki 2026-ban szeretne alanyi mentes lenni, legkésőbb december 31-ig jeleznie kell ezt az adóhatóságnak.

A határidő elmulasztása esetén a már működő vállalkozások legközelebb csak a 2027-es adóévre választhatják ezt az adózási formát.

Az alanyi adómentes vállalkozások fő szabály szerint nem számítanak fel és nem fizetnek áfát, valamint áfabevallási kötelezettségük sincs.

Jelentősen bővülhet a kisvállalati adót választók köre, mivel ennek megduplázódik a belépési határa. Bár a kivára váltás év közben is lehetséges, a 2025-ös üzleti év zárása miatt célszerű legkésőbb december 31-ig meghozni a döntést.

Hasonló a helyzet a katával is, hiszen akik még idén bejelentik a választást, azok a teljes 2026-os évben a kata szabályai szerint adózhatnak. Aki viszont csak január 1-jén vagy azt követően jelzi a kata vagy a kiva választását, annak a bejelentkezés hónapjának végéig külön bevallást kell készítenie az addigi időszakra, az eredeti adózási módja szerint.

Ha egy kisadózó vállalkozó 2026-ban a katáról átalányadózásra térne át, és ezt még szilveszterig bejelenti, akkor január 1-jétől már az átalányadózás szabályait alkalmazhatja.

A nem katás egyéni vállalkozók számára erre később is van lehetőség, ők 2026. május 20-ig, az szja-bevallásukban jelezhetik az adózási forma váltását.

Az év végi adózási teendőkről, a 2026-tól hatályos változásokról, valamint az ünnepi ügyfélszolgálati nyitvatartásról további információk a NAV honlapján, a „Felkészülés 2026-ra” menüpont alatt érhetők el.