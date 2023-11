A kedden nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumok szerint Changpeng Zhao, a Binance, a világ legnagyobb kriptovaluta-tőzsdéjének alapítója beleegyezett abba, hogy bűnösnek vallja magát a pénzmosással kapcsolatos jogsértésekben .

Ez a beismerés mondhatni elképesztő csapást mért a globális kriptoipar legerősebb és legbefolyásosabb alakjára.

– írja cikkében a The New York Times.

A Seattle-i szövetségi bírósághoz benyújtott dokumentumok szerint a Binance vállalat maga is beleegyezett abba, hogy bűnösnek vallja magát, és

4,3 milliárd dollár pénzbírságot és visszatérítést is fizet a megkárosított ügyfeleknek.

A november 20-i keltezésű bírósági iratok szerint a szövetségi ügyészek már november 14-én benyújtották a büntetőjogi vádemelési iratokat mind a Binance, mind Zhao ellen.

Zhao-t másokkal együtt a banktitok törvény megsértésével vádolják, mivel nem hozott létre hatékony pénzmosás elleni programot, és megszegte az amerikai gazdasági szankciókat – áll az Igazságügyi Minisztérium közleményében. Három vádat hoztak nyilvánosságra az ügyben:

engedély nélküli pénzátutalási tevékenység működtetése,

a nemzetközi rendkívüli gazdasági hatalomról szóló törvény megsértése

és összeesküvés.

A vádak azután merültek fel – emlékeztet a CNBC – , hogy az év elején az amerikai tőzsdefelügyelet és a határidős árutőzsdei kereskedési bizottság polgári pereket indított. A Binance-nál komoly ellenőrzés kezdődött, mivel a különböző joghatóságok tisztviselői aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy agresszív módon, megfelelő engedély nélkül működik bizonyos piacokon, és állítólag illegális tevékenységekben, például pénzmosásban és értékpapírcsalásban is közreműködik. Júniusban a SEC átfogó pert indított a Binance ellen, azt állítva, hogy illegális értékpapírtőzsdét működtet és rosszul kezeli az ügyfelek pénzeszközeit. Hasonló vádakkal illették a rivális tőzsdéket, a Coinbase-t és a Kraken-t is. 2021-ben az Egyesült Királyság pénzügyi hatósága megtiltotta a Binance brit egységének működését az országban, mivel az nem felelt meg a szabályozási követelményeknek. A CFTC azt is állította, hogy a Binance, Zhao és Samuel Lim korábbi vezető illegális tőzsdét működtetett, és megsértette az árutőzsdei törvényt.

A viszonylag fiatal és gyorsan növekvő kriptográfiai világ számára a keddi fejlemény óriási óriási sokkot jelentett, tekintettel a Binance globális hatáskörére és Zhao kiemelkedő szerepére az iparágban. Nem egyszer elődfordult, hogy a Binance az összes digitális valutával folytatott kereskedés kétharmadát uralta, így a kriptovilágban létfontosságú szereplővé és hatalommá vált.