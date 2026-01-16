Mínuszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék pénteken.

A londoni FTSE-100 mutató 0,04 százalék,

a frankfurti DAX-index 0,30 százalék mínusszal zárt,

a párizsi CAC-40 index 0,65 százalékkal gyengült.

Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,25 százalékkal csökkent. Milánóban 0,11 százalékos veszteséggel zárult a kereskedés.

Az európai tőzsdezárás után New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,05 százalékos mínuszban, az S&P 500-as index 0,09 százalékos pluszban, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,12 százalékos nyereséggel állt.

Az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 0,75 dollárral, 1,18 százalékkal, 64,51 dollárra emelkedett, részben korrigálva előző napi jelentős veszteségét.

Az arany határidős jegyzése 4592,14 dolláron állt unciánként, 0,68 százalékos (31,56 dolláros) gyengüléssel.

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, februári jegyzésében a hideg téli időjárás közepette 13,48 százalékkal emelkedett az előző kereskedési nap záróértékéhez képest: 1 megawattóra 37,63 eurón állt 17.45 óra körül. A gázjegyzés három hónapja 32,13 eurón, egy éve 44,48 eurón, két éve 32,71 eurón zárt.