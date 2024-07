Remekel a forint csütörtökön, némileg váratlanul, nem is az erősödés ténye, hanem annak mértéke érdekes. A reggeli órákban még majdnem 395 forintba került egy euró, délutánra viszont előbb 393-ig, majd az alá süllyedt a keresztárfolyam.

Ez a szint már elegendő ahhoz, hogy háromhetes rekordot lássanak a kereskedők, utoljára június 11-én volt ennyire kedvező a kép a devizapiacon a forint szempontjából. A jelek szerint ezúttal kedvez a forintnak a szokottnál alacsonyabb forgalom és a csendes kereskedés (július 4-én az amerikai piacok zárva vannak).

Papíron az is a forint malmára hajtja a vizet és a többi feltörekvő piaci devizának is jót tesz, hogy az euró éppen erősödik a dollárhoz képest. Csütörtökön a dollárral szemben is remekel a magyar fizetőeszköz, a kereskedés a 364-es szint alatt zajlik.

Kép: Economx.hu

Pénteken további izgalmak várhatók a forint piacán, több fontos makrogazdasági adat is érkezik. Reggel közlik az előzetes külkereskedelmi mérleg adatait (májusról), majd jön egy várhatóan éves szinten még mindig visszaesést mutató ipari termelési adat. A külkereskedelmi folyamatok most kedveznek a forintnak, Magyarország többlete jelentős, ilyen környezetben pedig nem kell a jelenleginél jóval gyengébb forintra számítani.

A legfontosabb pénteki adat a kiskereskedelem alakulásáról szól, a várakozások szerint a forgalom éves alapon 4 százalékkal nőtt májusban az előző havi 3,2 százalékos növekedés után.