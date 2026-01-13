Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
- Az euró árfolyama a reggel hét óra előtt jegyzett 387,16 forintról 386,30 forintra csökkent 18 órakor, napközben 385,70 forint és 388,14 forint között mozgott.
- A svájci frank jegyzése a reggeli 416,32 forintról 414,45 forintra süllyedt,
- míg a dollár jegyzése 331,92 forintról 331,64 forintra csökkent.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1664 dollárról 1,1647 dollárra változott.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
