Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: óvatos optimizmus jellemezte az európai tőkepiacokat, a tengerentúli tőzsdék azonban mínuszban kezdték a napot a kedvezőtlen hírek miatt. A BUX átlag alatti forgalomban történelmi csúcson zárt, az indexet a szintén rekord szinten záró OTP húzta felfelé a kereskedés utolsó óráiban. A vezető részvényekkel kapcsolatban nem érkeztek hírek.

