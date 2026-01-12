A részvénypiac forgalma 8,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a pénteki záráshoz képest.
Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: óvatos optimizmus jellemezte az európai tőkepiacokat, a tengerentúli tőzsdék azonban mínuszban kezdték a napot a kedvezőtlen hírek miatt. A BUX átlag alatti forgalomban történelmi csúcson zárt, az indexet a szintén rekord szinten záró OTP húzta felfelé a kereskedés utolsó óráiban. A vezető részvényekkel kapcsolatban nem érkeztek hírek.
Az OTP-részvények ára 660 forinttal, 1,8 százalékkal 37 250 forintra erősödött, forgalmuk 5,3 milliárd forintot tett ki.
A Mol 4 forinttal, 0,13 százalékkal 3196 forintra gyengült, 1,4 milliárd forintos forgalomban.
A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,11 százalékkal 1864 forintra nőtt, forgalma 307,2 millió forint volt.
A Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 0,78 százalékkal 10 200 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,1 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 10 333,87 ponton zárt hétfőn, ez 34,73 pontos, 0,34 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
