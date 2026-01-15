Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék csütörtökön. A londoni FTSE-100 mutató 0,54 százalék, a frankfurti DAX-index 0,35 százalék plusszal zárt, a párizsi CAC-40 index 0,21 százalékkal gyengült. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,60 százalékkal emelkedett. Milánóban 0,37 százalékos nyereséggel, Madridban 0,36 százalékos veszteséggel zárult a kereskedés.

Miután kiderült, hogy Donald Trump amerikai elnök egyelőre nem bombázza le Iránt,

az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 3,07 dollárral, 4,62 százalékkal, 63,45 dollárra esett.

Az olajár öt nap emelkedést követően meredeken csökkent a geopolitikai feszültségek mérséklődése közepette.

Ez a csökkenés értelemszerűen még nem gyűrűzött be a Molhoz, így Magyarországon péntektől drágábban tankolhatunk. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, míg a gázolajé bruttó 6 forinttal kerül majd többe.

Az arany határidős jegyzése 4610,56 dolláron állt unciánként, 0,54 százalékos, 25,14 dolláros gyengüléssel, miután az előző kereskedési napon a nemesfém ára újabb történelmi rekordot ért el.

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, februári jegyzésében 4,36 százalékkal emelkedett az előző kereskedési nap záróértékéhez képest: 1 megawattóra 33,20 eurón állt záráskor.

Az európai tőzsdezárás után New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,84 százalékos, az S&P 500-as index 0,68 százalékos pluszban, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,91 százalékos nyereséggel állt.