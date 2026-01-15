Akinek fogyóban van az üzemanyaga, ne habozzon, máris induljon tankolni, péntektől ugyanis érzékelhetően mélyebben kell a zsebébe nyúlnia. 

A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, míg a gázolajé bruttó 6 forinttal kerül majd többe. 

- jelentette be a holtankoljak.hu. Ez az emelés várhatóan a kutak eladási áraiban is érvényesülni fog.

De csütörtök éjfélig még az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 