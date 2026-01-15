A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 28,3 pontos, 0,02 százalékos emelkedéssel 120 679,89 pontos történelmi csúcson zárt csütörtökön. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője kiemelte, hogy a BUX a legnagyobb forgalmú kibocsátó gyengülése ellenére is emelkedni tudott. Az OTP visszaesését valószínűleg a rekordárfolyam okozta, ezt sokan kedvező alkalomnak tarthatták a részvényeik eladására. Az elemző a Mol folytatódó erősödését az egyre biztosabb szerbiai terjeszkedéssel magyarázta.

A Mol 94 forinttal, 2,76 százalékkal 3494 forintra, a Richter-papírok árfolyama 50 forinttal, 0,49 százalékkal 10 350 forintra nőtt. Az OTP-részvények ára 400 forinttal, 1,05 százalékkal 37 750 forintra, a Magyar Telekom árfolyama 16 forinttal, 0,84 százalékkal 1900 forintra esett.

A BUMIX 10 438,88 ponton zárt csütörtökön, ez 31,03 pontos, 0,3 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.