A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1601,97 pontos, 1,28 százalékos emelkedéssel, új történelmi csúcson, 126 663,78 ponton zárt hétfőn.
Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy hétfőn kifejezetten jó hangulatban kereskedtek a Budapesti Értéktőzsdén, újabb történelmi csúcsot döntött a BUX-index a nap folyamán és a zárásban. Az amerikai és az európai tőzsdéken egyaránt óvatos, de jó hangulat volt, hozzájuk képest a BUX index felülteljesített.
A szakértő kifejtette azt is, hogy a Mol emelkedése mögött az látszik, hogy továbbra is kitart az a pozitív hangulat, amely a szerb NIS olajvállalat felvásárlásával kapcsolatos. Hozzátette, az OTP részvények árfolyama történelmi csúcsra emelkedett, ami vélhetően annak tudható be, hogy újabb céláremelés érkezett a bank részvényeire. A Citi 36 500 forintról 43 900 forintra emelte az OTP-re vonatkozó 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul vétel. A Richter és a Magyar Telekom a nemzetközi hangulattal együtt emelkedett.
A Mol 68 forinttal, 1,8 százalékkal 3838 forintra, az OTP-részvények ára 600 forinttal, 1,53 százalékkal 39 850 forintra, a Magyar Telekom árfolyama 12 forinttal, 0,62 százalékkal 1946 forintra, a Richter-papírok árfolyama 100 forinttal, 0,96 százalékkal 10 520 forintra erősödött.
