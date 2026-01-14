A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe,

a BUX 1788,47 pontos, 1,5 százalékos emelkedéssel 120 651,59 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 25,3 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy kifejezetten magas forgalomban, 1,5 százalékos emelkedésével a BUX európai összevetésben is felülteljesített.

A vezető részvények közül a Mol, a Magyar Telekom erős lendületet mutatott, az OTP enyhén, míg a Richter minimálisan emelkedett.

Czibere beszámolt a Molt érintő fejleményről, ugyanis a vállalat szerdán jelentette be, hogy holdingtársasággá alakul. Részben ez a bejelentés, részben pedig az olajárak emelkedése is szerepet játszhatott az árfolyam emelkedésében. Az elemző szerint

feltételezhető, hogy a Mol holdingtársasággá alakulásától a befektetők hatékonyságnövekedést várnak.

Czibere Ákos arra is felhívta a figyelmet, hogy OTP árfolyama is történelmi csúcsra emelkedett. Mindez részben annak köszönhető, hogy a Goldman Sachs

36 700 forintról 42 ezer forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul vétel.

A Mol 150 forinttal, 4,62 százalékkal 3400 forintra erősödött, 6,3 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 230 forinttal, 0,61 százalékkal 38 150 forintra, történelmi csúcsra nőtt, forgalmuk 13,3 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 66 forinttal, 3,57 százalékkal 1916 forintra emelkedett, forgalma 1,8 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 10 forinttal, 0,1 százalékkal 10 300 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,3 milliárd forintot ért el.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 469,91 ponton zárt szerdán, ez 131,04 pontos, 1,27 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.