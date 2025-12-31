Irán három műholdat állított pályára az űrben orosz közreműködéssel - számolt be róla az iráni állami média. A műholdak egy Szojuz–2.1b hordozórakétával indultak útnak december 28-án, a szibériai Vosztocsnij űrrepülőtérről.

A start egy úgynevezett megosztott indítás része volt, ugyanis az iráni eszközök mellett két orosz földmegfigyelő műhold, valamint további 47 kisebb műhold is helyet kapott a rakétán. Összesen 52 műhold jutott fel egyetlen indítással.

Az iráni műholdak a Paya, a Zafar-2 és a Kowsar nevet viselik. Az iráni IRNA hírügynökség szerint földmegfigyelési célokat szolgálnak, segítségükkel az ország mezőgazdaságát, természeti erőforrásait és környezeti folyamatait figyelik majd.

Kazem Jalali, Irán oroszországi nagykövete az állami televíziónak azt mondta, hogy

a műholdakat iráni szakemberek tervezték és gyártották, mégpedig „minden szankció és fenyegetés ellenére”. Irán űrprogramját az elmúlt években jelentősen hátráltatták a nyugati országok által a nukleáris program miatt bevezetett korlátozások.

Az indítást az orosz Roszkoszmosz űrügynökség hajtotta végre. A két orosz Aist-2T földmegfigyelő műhold mellett egy, az Egyesült Arab Emírségekben működő Sputnix Group számára készült kis műhold is az űrbe jutott. A rakéta továbbá orosz egyetemek kockaműholdjait (CubeSat), valamint az orosz hidrometeorológiai szolgálat klímaváltozást és űridőjárást vizsgáló műholdját is magával vitte - írja a Space.com.