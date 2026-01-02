Gyermekbarát digitális avatárt vezet be a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, amely érthető és megbízható információkkal segíti a gyermekeket és a szülőket a kórházi ellátás során. Az új megoldás célja a fiatal páciensek bizonytalanságának és a szorongásának csökkentése, valamint hogy közérthetően mutassa be a vizsgálatok, kezelések és kórházi folyamatok lényegét - közölte az intézmény az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a Heim Pál Gyermekkórházban évente mintegy 500 ezer gyermek és fiatal fordul meg, miközben közel kétmillió beavatkozást végeznek. Ebben a nagy forgalmú és összetett ellátórendszerben kiemelten fontos, hogy a betegek és a szülők időben, világosan és hiteles forrásból kapjanak információt.

Az új avatár a kórházi betegút több pontján nyújt majd segítséget: eligazít az intézményben, bemutatja a vizsgálatok menetét, és a gyermekek életkorához igazított nyelvezettel magyarázza el, mi történik velük.

A szülők számára megbízható információforrásként szolgál, kiegészítve és megerősítve az egészségügyi szakemberektől kapott tájékoztatást.

A kórház közlése szerint az avatár bevezetése illeszkedik a Heim Pál hosszú távú digitális fejlesztési stratégiájához. Az intézmény célja, hogy a térségben elsőként kognitív, azaz „gondolkodó” gyermekkórházzá váljon, ahol az intelligens digitális megoldások nemcsak a gyógyítást, hanem a betegélményt és az információhoz való hozzáférést is támogatják.

Az avatár nevéről a lakosság dönthet, a névválasztással kapcsolatos részletek a Heim Pál Gyermekkórház honlapján érhetők el.