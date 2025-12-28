Egyelőre nem kell attól tartani, hogy a mesterséges intelligencia felváltja az egészségügyi szakembereket: a kutatások szerint az orvosok továbbra is jobban teljesítenek az AI-nél a sürgősségi ellátásban, miközben a mesterséges intelligenciával működő chatbotok nehezen kezelik a mentális egészségügyi problémákat, és fennáll a veszélye annak is, hogy esetenként téves információkat terjesztenek.

1. Az egészségügyi kockázatok előrejelzése

Ennek ellenére a mesterséges intelligencia egyre inkább utat tör magának az egészségügyben. Az Euronews Health összeállításában öt olyan területet mutatott be, amelyben az AI megváltoztatta az orvostudományt 2025-ben.

A tudósok kifejlesztettek egy olyan mesterséges intelligencia modellt, amely több mint 1000 egészségügyi állapotot – köztük bizonyos rákos megbetegedéseket, valamint szívrohamot és cukorbetegséget – képes megjósolni több mint egy évtizeddel a hivatalos diagnózis felállítása előtt. Bár a modell még nem áll készen az orvosi rendelőkben való általános használatra, segíthet megérteni, hogyan alakulnak ki a betegségek az idő múlásával.

Eközben idén más mesterséges intelligencia alapú eszközöket is piacra dobtak, amelyek célja a ritka genetikai mutációk betegséghez vezető előrejelzése, a mammográfiai vizsgálatok elemzésével a nők szívegészségügyi kockázatainak előrejelzése, valamint a krónikus stressz biomarkereinek azonosítása rutinszerű orvosi vizsgálatok segítségével .

2. A betegségek diagnosztizálásának gyorsítása

Európában elsőként a Valmed professzor nevű mesterséges intelligencia asszisztens kapott idén tanúsítványt, hogy hatalmas betegadat-tár segítségével segítse az orvosokat a diagnózis felállításában és a kezelésben.

De más diagnosztikai eszközök is vannak a láthatáron. Az Egyesült Királyságban például egy mesterséges intelligenciával működő sztetoszkóp a kutatók szerint mindössze 15 másodperc alatt képes kimutatni a szívbetegségeket. Mesterséges intelligenciát használnak a prosztatarák diagnózisának meghatározására is: az AI elemzi az orvosi képalkotó eljárásokat, és azonosítja a prosztatarák szempontjából magas kockázatú betegeket, akiket ezután a radiológus felülvizsgál.

3. A betegek műtétek utáni monitorozása

Egy német kutatócsoport mesterséges intelligenciát használt azon betegek monitorozásának automatizálására, akiknek koszorúér-stenteket ültettek be a szívbetegség miatt elzáródott nyitott ereikbe. Az AI-algoritmus véredény-képalkotás segítségével elemzi a betegek gyógyulásának mértékét, és gyorsan képes megkülönböztetni a különböző gyógyulási mintákat, hasonló pontossággal, mint a szakértő klinikusok. A kutatók szerint az eszköz segíthet a stentmonitorozás szabványosításában és a szív egészségének javításában.

4. Az antibiotikum-rezisztencia elleni küzdelem

A tudósok mesterséges intelligenciát használnak az antibiotikum-rezisztens szuperbaktériumok elleni küzdelemben, amelyek egyre növekvő közegészségügyi fenyegetést jelentenek Európa-szerte. A következő három évben egy mesterséges intelligencia-modell kidolgozását tervezik, amellyel új kezelési módszereket fejleszthetnek ki és tesztelhetnek a gyógyszerrezisztens baktériumok ellen. A mesterséges intelligencia segítségével jobban megértik majd, hogyan reagál az immunrendszer egy másik típusú baktériumra, miközben hatékony vakcinát keresnek.

5. Az orvosok adminisztratív munkától való mentesítése

Európa-szerte az orvosi rendelők és kórházak mesterséges intelligencia alapú eszközöket alkalmaznak az adminisztratív feladatok, például a jegyzetelés és a beutalások kezelésének megkönnyítésére . A cél az, hogy az orvosoknak több idejük legyen a betegekkel foglalkozni az egészségügyi dolgozók növekvő hiánya és a személyzetre nehezedő hatalmas nyomás közepette.

A Microsoft például idén Írországban is elérhetővé tette mesterséges intelligenciával működő klinikai asszisztensét, míg a svéd Tandem Health Spanyolországban, Németországban, az Egyesült Királyságban és Finnországban is bevezette AI orvosi írnokát, "aki" emellett Hollandiában, Norvégiában és Dániában is dolgozik.