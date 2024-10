Egy idei tanulmány szerint jelenleg világszerte mintegy 560 millió ember tart kriptovalutát, 33%-kal többen, mint az előző évben. Magyarországon körülbelül 200 ezerre becsülik azoknak a számát, akik kriptovalutával rendelkeznek, és mintegy 100 helyen lehet már kriptóval fizetni nálunk. Lehet taxiért, kutyakozmetikáért, de akár Ferrariért is kriptóban fizetni.

A kriptovaluták elterjedését a Binance, a világ legnagyobb kriptotőzsdéjének üzleti eredményei is híven visszatükrözik: idén júliusban lépte át a 200 milliót a platform regisztrált felhasználóinak a száma. Azok az idők már régen elmúltak, amikor a bitcoin még a radikálisan ingadozó árfolyamáról volt ismert, ehelyett „digitális aranyként” emlegetik a legnépszerűbb kriptovalutát. Egy friss tanulmány szerint a bitcoin 2023 végén kevésbé volt volatilis, mint 92 részvény az S&P 500-as listán.

És ezzel el is érkeztünk oda, hogy számba vegyük azokat érveket, amelyek amellett szólnak, hogy miért van helyük a digitális pénzügyi eszközöknek egy jól felépített befektetési portfólióban. Ezek az érvek a kriptovaluták növekvő népszerűségére és elfogadottságára is részben választ adnak.

1. Portfólió diverzifikáció

Az egyik legfőbb érv a digitális pénzügyi eszközök mellett az, hogy kellően diverz és ezért stabilabb portfóliót lehet velük összeállítani. A hagyományos portfóliók tipikusan részvényeket, kötvényeket és árucikkeket tartalmaznak, amelyek mindegyike erősen ki van téve a makrogazdasági folyamatoknak. A digitális pénzügyi eszközök, mint amilyen a bitcoin és az ethereum, ugyanakkor nem követik ezeknek az eszközöknek a piaci mozgását. Ez pedig azt jelenti, hogy az olyan időszakokban, amikor a hagyományos piacok lejtmenetbe fordulnak, a digitális eszközök továbbra is jövedelmezőek maradnak.

2. Kimagasló jövedelmezőség

A digitális eszközök arról is ismertek, hogy kiemelkedő hozamokra lehet velük szert tenni, noha ezzel arányosan a kockázatuk is magasabb. A bitcoin ára például az elmúlt évtizedben tapasztalt ingadozások ellenére is folyamatosan nőtt, a hozamnövekedés üteme pedig jóval meghaladta a hagyományos befektetési eszközökét. Az intézményi befektetők sem tudtak ellenállni ennek a lehetőségnek, ezért jelentek meg olyan nagyvállalatok, mint például BlackRock és a Fidelity a jól szabályozott kriptotőzsdéken, többnyire a kimondottan biztonságos kriptoalapú ETF-ekbe (tőzsdén kereskedett befektetési alapok) fektetve a pénzüket.

3. Védettség az inflációval szemben

A jegybankok világszerte arra használják fel monetáris politikai eszköztárukat, hogy elősegítsék a gazdasági növekedést. Az emiatt számos országban a közelmúltban alkalmazott monetáris lazítás inflációs félelmeket idézett elő. A digitális pénzügyi eszközök, különösen a bitcoin, azonban ilyen makrogazdasági környezetben is képesek megőrizni az értéküket. Szemben a hagyományos fiat valutákkal, a legtöbb kriptovaluta összmennyiségét előre meghatározták, emiatt nem lehet őket elinflálni. Emiatt tekint sok befektető digitális aranyként a bitcoinra, amely a pénz-leértékelések és a gazdasági bizonytalanságok közepette is őrzi az értékét.

4. Innováció, blokklánc technológia

A digitális pénzügyi eszközök nem pusztán befektetési instrumentumok, részei egy átfogó technológiai forradalomnak is, amelynek alapköve a blokklánc. Ennek köszönhetik az átláthatóságukat, a biztonságosságukat, és ez biztosítja a kriptopiac decentralizáltságát is. Azt, hogy a blokklánc az egész pénzügyi rendszert át fogja alakítani, egyre többen ismerik fel világszerte. Vagyis az a befektető, aki digitális pénzügyi eszközöket is felvesz a portfóliójába, közvetetett módon részesülhet azokból az előnyökből is, amelyek a blokklánc technológia széleskörű adoptációjából származnak.

5. Intézményi adoptáció, egyre érettebb kriptopiac

További fontos érv a digitális pénzügyi eszközök befektetési portfólióba történő beillesztése mellett az, hogy egyre több pénzügyi intézmény fogadja el befektetési és fizetési eszközként ezeket. Vezető bankok, vagyonkezelők, fedezeti alapok, még nyugdíjalapok is a portfóliójuk részévé tették ezeket eszközöket. Az intézményi jelenlétnek köszönhetően emelkedett meg a likviditás a kriptopiacon, ez pedig egyre stabilabbá teszi a digitális eszközök árfolyamát. További következmény az egységes és világos jogszabályi környezet kialakulása, ami nagyobb biztonságot és egyértelműséget jelent a befektetőknek. Magyarországon idén tavasszal fogadta el a Parlament a kripto törvényt, amely az egységes európai jogszabályt, a MiCA-t (Markets in Crypto-Assets Regulation) ültette át a nemzeti joganyagba.

6. Hozzáférés új befektetési formákhoz

A kriptopiac számos új és innovatív befektetési lehetőséget kínál. A tokenizált eszközök például lehetővé teszik, hogy a befektető valós eszközök (például ingatlanok, műtárgyak) meghatározott tulajdoni hányadához jusson hozzá. Így kisbefektetők is szerezhetnek részesedést nagyértékű vagyontárgyakban, amire a tradicionális piacokon nem nyílik lehetőség – vagyis az új technológia demokratizálja a befektetési piacot és új fajta befektetési formákat kínál. Az NFT-k egy teljesen új piacot teremtettek maguknak, ahol a tulajdonjog digitálisan keletkezik, és ahol szellemi tulajdonra, digitális műalkotások tulajdonjogára lehet szert tenni.

Összességében elmondható, hogy a digitális pénzügyi eszközök beemelésével egy diverzifikáltabb, értékállóbb, nagyobb hozammal kecsegtető, az inflációval szemben védettebb és a csúcstechnológia felé nyitott portfóliót lehet építeni.

Balogh Dávid

Community és Marketing Manager, Binance