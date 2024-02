Akár egyedül vagy kettesben vagyunk, a Netflix a szerelmesek napján sem hagy minket cserben. A Magyar Nemzet összegyűjtötte a streaming szolgáltató kínálatát a jeles napra tekintettel.

A filmkínálat két romantikus vígjátékkal az A Soweto Love Story-val, a Players-el, valamint a német The Heartbreak Agency-vel bővült. Harmadik évadjához érkezett a brazil misztikus krimiszéria, a Jó reggelt Veronika, melyben egy perifériára szorult rendőr randioldalakon keresztül vadászik ragadozókra.

A 2020-ban debütált társkereső-reality, a Love is Blind is folytatódik, amelyben bár valóban sikerült egymásra találnia számos párnak, ám emellett olyan konfliktusokat is létrehozott, melyekből azóta valódi per lett.

A Netflix egész éves kínálatából itt csemegéztünk korábban.