Az Odüsszeusz február 15-én indult útjára a Föld nevű bolygóról: a SpaceX Falcon 9 rakétával indították a Florida állambeli Cape Canaveral űrrepülőtérről. Az űrszonda nyolc nap alatt érte el a Holdat – közölte a NASA.

Nem sokkal az Odüsszeusz leszállása után a földi küldetésirányító központ jeleket fogott a Hold felszínéről.

Ezt követően azonban kommunikációs problémák léptek fel, és csak két órával később jelentette az Intuitive Machines, hogy az űreszköz felállt és elkezdett adatokat küldeni.

Így az Odüsszeusz lett az első amerikai gyártmányú űrhajó, amely 1972 óta leszállt a Holdon az Apollo–17 küldetése után.

Bill Nelson, a NASA igazgatója az emberiség diadalának nevezte az Odüsszeusz küldetést.

– mondta Bill Nelson és gratulált a vállalatnak és a NASA-nak.

@Int_Machines' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis.