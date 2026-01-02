A Horvátországban működő Bugatti Rimac tulajdonosi háttere változóban van, ugyanis a Bloomberg szerint a HOF Capital és a BlueFive Capital 1,2 milliárd dolláros ajánlatot tett a Porsche AG 45 százalékos részesedésére a vegyesvállalatban.

A Bugatti Rimac 2021 óta működik vegyesvállalatként, ahol a Rimac Group 55 százalékos többségi tulajdonban van, a Porsche a maradék 45 százalékot birtokolja. A közös cég felel a Bugatti márkáért, amely a Veyront, a Chiront és a Tourbillont is jegyzi.

Az ajánlat nemcsak a Porsche Bugatti-részesedésére vonatkozik, hanem a Rimac Groupban lévő kisebb Porsche-tulajdonra is, ami tovább növelheti a Rimac és a befektetői csoport mozgásterét. Mindkét befektető jelentős tőkeerővel rendelkezik, főként ingatlanok és logisztika terén.

A tárgyalások hivatalosan még zajlanak, és sem a Porsche, sem a befektetők nem kommentálták részletesen a hírt. A Rimac szóvivője elismerte, hogy egyeztetések folynak. Mate Rimac, a Rimac Group vezérigazgatója korábban már jelezte, hogy 1,1 milliárd dollárért megvenné a Porsche részesedését, hogy nagyobb mozgásteret kapjon a stratégiai döntésekhez.

A potenciális tulajdonosváltás tőkeinjekciót is hozhat, ami finanszírozná a Rimac globális terjeszkedését és átrendezheti a hiperautó-ágazatot. A végleges megállapodás akár hetek kérdése lehet - írja a Totalcar.