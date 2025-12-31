A Hyundai és testvérmárkája, a Kia hosszú éveken át meghatározó szereplője volt az orosz autópiacnak. A Szentpéterváron működő gyárukban évente több mint 200 ezer jármű készült, ám a termelés 2022 márciusában leállt, miután Oroszország megtámadta Ukrajnát. A nyugati szankciók hatására a koreai autógyártók végül két évvel később megváltak az üzemtől: a gyárat jelképes, 140 ezer vonos – nagyjából 32 ezer forintos – áron adták el az orosz AGR Automotive Groupnak.

Az adásvétel része volt egy kétéves visszavásárlási opció, amely most a végéhez közeledik.

Akármennyire fontos gyár az oroszországi, jelen állás szerint a Hyundai nem tud élni azzal a visszavásárlási opcióval, amely lehetővé tenné számára, hogy visszaszerezze egykori gyárát.

Ennek oka továbbra is az orosz-ukrán háború és az ahhoz kapcsolódó politikai-gazdasági környezet, valamint a nyugati szankciók. A szerződésben rögzített határidő januárban lejár, így fogy az idő a döntésre.

A hírügynökségnek nyilatkozó, névtelenséget kérő forrás úgy fogalmazott: „nem olyan a helyzet, hogy vissza tudnák vásárolni a részesedést”. A Hyundai hivatalosan csak annyit közölt, hogy még nem született végleges döntés az üzem sorsáról, az AGR Automotive Group pedig nem reagált a megkeresésekre – írja a Totalcar a Reuters értesülése alapján.

Egyelőre az sem világos, hogy a januári határidő elmulasztása automatikusan a visszavásárlási jog elvesztését jelenti-e, vagy lehetséges valamilyen hosszabbítás. A Hyundai annak idején 287 milliárd vonos, mintegy 66 milliárd forintos veszteséget könyvelt el az ügylet miatt, abban a reményben, hogy egyszer visszatérhet az orosz piacra.

Hasonló megoldással több nemzetközi autógyártó is élt: jelképes összegért adták el oroszországi üzemeiket, de időben korlátozott visszavásárlási jogot kötöttek ki. Ezekben a gyárakban ma jellemzően kínai modellek készülnek orosz márkanevek alatt. A Hyundai egykori szentpétervári üzemében például Solaris néven gyártanak autókat – ez korábban egy népszerű Hyundai-modell elnevezése volt.

A háború előtt a Hyundai-Kia páros uralta az orosz újautó-piacot: 2019-ben több mint 400 ezer járművet adtak el, ami az összes eladás közel negyedét tette ki. Ennek nagyjából a fele helyben készült. Azóta azonban gyökeresen átalakult a piac: ma döntően kínai márkák uralják, amelyek tavaly közel egymillió autót értékesítettek az összesen 1,57 milliós piacon.