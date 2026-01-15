Közzétette 2025 negyedik negyedévének gyorsjelentését a Goldman Sachs, mely az elemzői várakozásnál jóval magasabb eredményről, de alacsonyabb bevételről jelentett.

Az amerikai nagybank részvényeinek árfolyama a tőzsdenyitás előtti kereskedésben fél százalék körüli pluszba ugrott, ám nem sokkal később már 1 százalék feletti mínuszba fordult át.

A Goldman 14,01 dolláros egy részvényre jutó bevétele mintegy 20 százalékkal felülmúlta az elemzői becslésben szereplőt, és éves alapon is 17,2 százalékos növekedésnek felel meg.

Megállapodtak a JPMorgan Chase-szel, hogy utóbbi átveszi az Apple-kártyás partnerséget. Ez 46 centtel javította a Goldman részvényenkénti eredményét. Az Apple-kártyától való megválás a Goldman legújabb lépése a gyengén sikerült lakossági üzletág leépítésében. Az eredményt szintén tovább javította, hogy a bank felszabadította a kártyás hitelezési veszteségekre kiírt 2,48 milliárd dolláros céltartalékot.

Ezzel együtt az amerikai bank bevétele elmaradt a tavalyi utolsó negyedévben az egy évvel korábbitól 3 százalékkal, és az elemzők által vártnál is alacsonyabb lett.

A részvénypiaci bevételek 3,45 milliárd dollárról 4,31 milliárd dollárra ugrottak; a kötvény-, deviza- és árupiaci kereskedésből származó bevételek pedig 12,5 százalékkal 3,11 milliárd dollárra nőttek – derült ki a gyorsjelentésből, melyben az állt, hogy a nagybank összesen 1,48 billió dollár értékű tranzakciónál adott tanácsot, és 4,6 milliárd dollár díjbevételt szedett be.

„Továbbra is magas szintű ügyfélelkötelezettséget tapasztalunk az egész franchise-unkban, és arra számítunk, hogy a lendület 2026-ban felgyorsul, lendületet adva az egész cégünknek” – mondta a közlemény szerint David Solomon, a Goldman Sachs elnök-vezérigazgatója.