Szijjártó Péter külügyminiszter január 15-én, csütörtökön Belgrádba érkezik – jelentette be szerdán a szerb Bányászati ​​és Energiaügyi Minisztérium.

A magyar tárcavezető a bejelentésnek megfelelően , Dubravka Đedović Handanović bányászati ​​és energetikai miniszterrel fog találkozni.

A szerb miniszter korábban bejelentette, hogy a beszélgetés egyik témája "egy lehetséges nemzetközi megállapodás Szerbia és Magyarország között a NIS kontextusában " lesz.

A NIS (szerb olajvállalat) részvényeinek 56 százaléka orosz tulajdonban van, emiatt a cég felkerült az amerikai szankciós listára. A megoldás a kivásárlás, a lehetséges vevők közt a Mol az elsőszámú esélyes.

Bár kedden az arab szál is "felerősödött": Aleksandar Vučić szerb elnök Abu-Dzabiban kijelentette: reméli, hogy Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek is részt vesznek majd az orosz NIS-részvények átvételében, hozzátéve, hogy a NIS-ről tárgyalt Sejk Mohammed bin Zayed al-Nahyannal, az Egyesült Arab Emírségek elnökével.

A szerb államfő az Egyesült Arab Emírségek elnökével folytatott tárgyalásai után bejelentette, hogy már azt is tudja, ki lesz a NIS új partnere, ám az információt egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra - írja az RTV.rs -re hivatkozva a Portfolio.

A NIS finomító ideiglenes működési engedélyt kapott az Egyesült Államoktól, de csak január 23-ig. Ezért is sürgős a tulajdoni viszonyok rendezése.

Kerestük kérdéseinkkel a szaktárcát, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.