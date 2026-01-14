Szijjártó Péter külügyminiszter január 15-én, csütörtökön Belgrádba érkezik – jelentette be szerdán a szerb Bányászati és Energiaügyi Minisztérium.
A magyar tárcavezető a bejelentésnek megfelelően, Dubravka Đedović Handanović bányászati és energetikai miniszterrel fog találkozni.
A szerb miniszter korábban bejelentette, hogy a beszélgetés egyik témája "egy lehetséges nemzetközi megállapodás Szerbia és Magyarország között a NIS kontextusában" lesz.
A NIS (szerb olajvállalat) részvényeinek 56 százaléka orosz tulajdonban van, emiatt a cég felkerült az amerikai szankciós listára. A megoldás a kivásárlás, a lehetséges vevők közt a Mol az elsőszámú esélyes.
Bár kedden az arab szál is "felerősödött": Aleksandar Vučić szerb elnök Abu-Dzabiban kijelentette: reméli, hogy Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek is részt vesznek majd az orosz NIS-részvények átvételében, hozzátéve, hogy a NIS-ről tárgyalt Sejk Mohammed bin Zayed al-Nahyannal, az Egyesült Arab Emírségek elnökével.
A szerb államfő az Egyesült Arab Emírségek elnökével folytatott tárgyalásai után bejelentette, hogy már azt is tudja, ki lesz a NIS új partnere, ám az információt egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra - írja az RTV.rs -re hivatkozva a Portfolio.
A NIS finomító ideiglenes működési engedélyt kapott az Egyesült Államoktól, de csak január 23-ig. Ezért is sürgős a tulajdoni viszonyok rendezése.
Kerestük kérdéseinkkel a szaktárcát, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.
Célegyenesben a nagy Mol-üzlet
Legkésőbb márciusban megköthetik a szerződést a felek a szerb NIS olajvállalat eladásáról.