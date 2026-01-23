Az Amazon vezérigazgatója szerint a leépítéseket a vállalati kultúrának, nem pedig pénzügyi vagy mesterséges intelligencia okoknak tulajdonítja. A létszámcsökkentés az Amazon vállalati munkaerejének közel 10 százalékát teszik ki.

Az Amazon a jövő héten egy második létszámleépítési körhöz érkezik, amely része a mintegy 30 ezer vállalati alkalmazott elbocsátásának. A vállalat októberben már mintegy 14 ezer szellemi dolgozótól köszönt el, ami a Reuters által eredetileg bejelentett 30 ezer fős célszám mintegy fele. Akár már kedden elkezdődhet a kirúgás – mondták a névtelenséget kérő informátorok a Reutersnek.

Az Amazon szóvivője nem kívánt nyilatkozni.

A források szerint a vállalat Amazon Web Services, kiskereskedelmi, Prime Video és HR, azaz People Experience and Technology egységeiben dolgozókat fogja érinteni a változás, de állítólag az Amazon tervei még változhatnak.

A seattle-i online kiskereskedő az októberi létszámleépítéseket a mesterséges intelligencia szoftverek térnyeréséhez kötötte, egy belső levélben azt állítva, hogy „a mesterséges intelligencia ezen generációja a leginkább átalakító technológia, amelyet az internet óta láttunk, és lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy sokkal gyorsabban innováljanak, mint valaha”.

Andy Jassy vezérigazgató azonban később, a vállalat harmadik negyedéves gyorsjelentését ismertetve azt nyilatkozta az elemzőknek, hogy a csökkentés „nem igazán pénzügyi indíttatású, sőt, nem is igazán a mesterséges intelligencia vezérelte”. Mint mondta, ez inkább a vállalati kultúra része, ami azt jelenti, hogy a cégnél túl sok a bürokrácia.

Jassy már korábban, 2025-ben kijelentette, hogy a mesterséges intelligencia használatából származó hatékonyságnövekedés eredményeként az Amazon vállalati munkaerő-állományának időbeli csökkenésére számít.

Az Amazon 1,58 millió alkalmazottja van, a 30 ezer ember leépítése munkaerő közel 10 százalékát jelentené, akiknek a központokban és raktárakban dolgoznak.

Ez lenne az Amazon három évtizedes történetének legnagyobb létszámleépítése. A vállalat 2022-ben mintegy 27 000 munkahelyet szüntetett meg.

Az októberben érintett munkavállalóknak azt mondták, hogy 90 napig a bérszámfejtésükön maradnak, ez idő alatt jelentkezhetnek belső állásokra, vagy kereshetnek más munkát. Ez az időszak hétfőn lejár.