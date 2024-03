Nolan Church 13 évvel ezelőtt kezdte meg toborzói tevékenységét a Google-nél, mielőtt megalapította volna Continuum elnevezésű saját vállalkozását. Elmondása szerint a legtöbbször azért vontak vissza állásajánlatot, mert kirívó volt a jelöltek tárgyalási stílusa, és nem illeszkedett a munkáltató vállalati kultúrájához. Ez pedig rossz hatással lett volna arra a csapatra, amelyikkel együtt kellett volna az illetőnek dolgoznia.

A Business Insider-nek írt cikkében a szakértő azt írja, hogy a menedzsment az interjúk során nagy figyelmet fordít az alanyok tapasztalatára és képességeire, ugyanakkor figyelik a szakmai etikettet is. Egy esetben az alany elsőre nem is mutatott semmi kifogásolható viselkedési vagy megnyilvánulási formát, azonban amikor visszahívták őket, hogy válaszoljanak néhány további kérdésre, udvariatlan volt az illető a recepciós személyzettel, szemeteltek és a felvételi vezetőivel szemben is tiszteletlenül viselkedtek, így végül mégsem kapták meg az állásajánlatot.

Egy másik esetben azért vonták vissza az állásajánlatot, mert az alany túl lassan reagált az állásajánlat elfogadására, a bértárgyalásokat követően pedig további négy napba telt, mire a bérajánlatot is elfogadta a jelölt. A hosszú válaszadási idő elgondolkodtatta a HR-t, hogy vajon így fog-e a kollégáival is kommunikálni a jelölt, ezt a kockázatot azonban nem vállalták.

Egy harmadik esetben pedig egy junior szintű jelölt az ajánlott bér kétszeresét igényelte a munkáért, a nevetséges összeget pedig semmivel sem tudta alátámasztani, így elbukta az állást.

A szakember azt javasolja, hogy mutassunk tiszteletet mindenki iránt a felvételi eljárás után is; válaszoljunk minél gyorsabban, ha nálunk van a labda vagy indokoljuk meg, ha több időre van szükségünk egy ajánlattétel elfogadásához. Végül pedig azt is javasolja, legyünk ésszerűek és tájékozottak és értsük meg, hogy a vállalat hova és miért helyez el minket.